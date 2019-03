Stand: 29.03.2019 10:22 Uhr

Wird Hieronymus HSV-Kontrolleur? von Daniel Jovanov, NDR.de

Nach Informationen von NDR.de ist Ex-Nationalspieler Holger Hieronymus ein Kandidat für den Aufsichtsrat der HSV Fußball AG. Der 60-Jährige war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit einem Posten im höchsten Kontrollgremium der Profifußballabteilung in Verbindung gebracht worden. Hieronymus spielte in den Achtzigern fünf Jahre für den Hamburger SV und gewann 1983 mit den "Rothosen" den Europapokal der Landesmeister. Nach seiner Karriere arbeitete er zwischen 1998 und 2002 als Vorstand Sport für den HSV und später viele Jahre als Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

Auch Frömming ein Kandidat

Wegen der Wahl von Marcell Jansen zum Präsidenten des HSV e.V. ist der letzte Platz im sechsköpfigen Aufsichtsrat der Fußball AG noch nicht final besetzt. Der Präsident ist als Mehrheitsaktionär der Aktiengesellschaft laut Satzung automatisch im Aufsichtsrat. Jansen war vor seiner Wahl bereits als einfaches Mitglied dabei und darf nicht zwei Plätze gleichzeitig einnehmen.

Neben Hieronymus gehört auch Markus Frömming zu den engeren Kandidaten für die Nachbesetzung. Frömming ist Geschäftsführer einer Hamburger Marketing-Agentur und gilt als Wunschlösung von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne. Dem Milliardär gehören zwar knapp über 20 Prozent der Anteile - die Entsendung eines Vertreters seiner Interessen steht ihm formal allerdings nicht zu. Trotzdem wurde seinen personellen Forderungen in der Vergangenheit häufig entsprochen. Kühne erhofft sich zudem eine Erhöhung seiner Anteile.

Entscheidung auf der Hauptversammlung der Aktionäre

Die finale Entscheidung über die Besetzung des Aufsichtsrates wird Vereinspräsident Jansen auf der noch nicht terminierten Hauptversammlung der Aktionäre treffen. Gleichzeitig soll das Mitgliedervotum über eine Begrenzung von Anteilsverkäufen bis maximal 24,9 Prozent in die Satzung verankert werden. Bis zur Änderung des entsprechenden Paragrafen kann der Vorstand bis zu 33,3 Prozent der Aktien verkaufen. Sinkt der Anteil des HSV e.V. unter 75 Prozent-Marke verliert der Gesamtverein die erforderliche Dreiviertelmehrheit, wegen der er derzeit noch allein beschlussfähig ist.

