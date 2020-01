Stand: 02.01.2020 11:48 Uhr

HSV: Hecking würde auch bei Nichtaufstieg bleiben

Dieter Hecking würde den HSV auch im Falle des Nichtaufstiegs ein weiteres Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga trainieren. "Wenn es gewünscht wird und wenn vor allem weiterhin so gearbeitet wird, wie wir jetzt arbeiten", sagte der 55 Jahre alte Coach der "Bild".

Heckings Vertrag sieht bisher einen Verbleib für weitere zwölf Monate nur dann vor, wenn der HSV am Saisonende in die Erste Liga aufsteigt. Eine weitere Spielzeit würde folgen, wenn danach unter dem Trainer-Routinier der Bundesliga-Verbleib gesichert werden würde.

Hecking: "Entscheidung für den HSV war die richtige"

"Wir haben hier etwas angefangen, arbeiten ein halbes Jahr zusammen - und dieses halbe Jahr hat mich darin bestärkt, dass meine Entscheidung im Sommer für den HSV die richtige war", sagte der Fußballlehrer, der sein Team am kommenden Montag zum Trainingsauftakt bittet. Die Hamburger sind als Tabellenzweiter in die Winterpause gegangen, punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Relegationsplatz drei.

Videos 05:34 Hoffmann: "Druck ist beim HSV natürlich da" HSV-Clubchef Bernd Hoffmann glaubt fest an den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Der sei nicht nur Ziel, sondern auf Dauer auch Geschäftsgrundlage für den Verein. Video (05:34 min)

Mäzen Kühne in puncto Aufstieg "eher skeptisch"

Allerdings waren auf den starken Saisonstart des HSV zuletzt nur sieben Punkte aus sieben Spielen gefolgt, was Club-Mäzen Klaus-Michael Kühne in puncto Aufstieg "eher skeptisch" macht. "Es fing gut an, aber nun sehen wir wieder den alten Schlendrian", sagte der 82 Jahre alte Unternehmer dem "Hamburger Abendblatt".

Immerhin: Der Logistik-Milliardär, der als größter Einzelaktionär 20,57 Prozent Anteile an der HSV Fußball AG hält, sieht in Hecking den richtigen Mann: "Ein Aufschwung muss kommen, denn der Trainer ist ja gut."

