Stand: 02.07.2020 12:55 Uhr

Hausdurchsuchung bei Bakery Jatta

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag die Wohnräume von HSV-Profi Bakery Jatta durchsucht. Das bestätigte die Staatswanwaltschaft Hamburg. Dabei geht es um einen möglichen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Ermittler stellten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Smartphones und Tablets sicher. "Wir werden Akteneinsicht beantragen und uns dann zu gegebener Zeit zu dem Thema äußern", sagte Jattas Anwalt Thomas Bliwier. Im vergangenen Jahr hatte es Zweifel an der Identität und am Alter des 22-jährigen Fußballers gegeben. Ermittlungen dazu wurden von der Staatsanwaltschaft Bremen im Oktober eingestellt - und an die Hamburger Staatsanwaltschaft übergeben.

Staatsanwaltschaft: Verdacht, falsche Personalien benutzt zu haben

Hausdurchsuchung bei Bakery Jatta NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.07.2020 13:00 Uhr Die Polizei hat nach Medienberichten am Donnerstag das Haus von HSV-Spieler Bakery Jatta durchsucht. Es soll um einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz gehen.







"Tatsächlich gab es weitere Ermittlungen, die den Verdacht gestützt haben, dass er falsche Personalien benutzt hat", sagte Staatsanwältin Liddy Oechtering, wollte aber keine Einzelheiten nennen. "Im Wesentlichen haben die Ermittlungen gezeigt, dass er Kontakt zu Personen hat, die wir eher in Verbindung mit Herrn Daffeh gebracht haben. Und die sich nicht in Einklang bringen lassen, wenn es sich bei Herrn Jatta nicht um Herrn Daffeh handelt", fügte Oechtering an.

Im vergangenen Jahr hatten die "Bild"-Zeitung und die "Sport Bild" berichtet, bei Jatta könne es sich um den zweieinhalb Jahre älteren Bakary Daffeh handeln. Der Gambier sprach hingegen von einer "Hexenjagd". Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellte die Ermittlungen ein, weil sich die Berichte nicht hatten erhärten lassen. Eine Reaktion des HSV zu dem Fall gibt es bislang nicht.

