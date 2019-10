Stand: 27.10.2019 15:23 Uhr

FC St. Pauli verliert mal wieder in Heidenheim von Ines Bellinger, NDR.de

Der FC St. Pauli ist beim 1. FC Heidenheim einmal mehr leer ausgegangen. Mit einer "Wundertüten"-Aufstellung verloren die Kiezkicker am Sonntag beim FCH nach guter erster Hälfte mit 0:1 (0:0) und überließen auch beim sechsten Auftritt an der Brenz alle drei Punkte den Gastgebern. Zudem steht St. Pauli in dieser Zweitliga-Saison damit weiter ohne Auswärtssieg da und muss sich in der Tabelle nun wohl nach unten orientieren. Zunächst geht es aber im DFB-Pokal weiter. Während St. Pauli am Mittwoch Eintracht Frankfurt empfängt (20.45 Uhr), bekommt es Heidenheim erneut mit einem Team aus dem Norden zu tun: Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt muss ebenfalls am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Werder Bremen antreten.

Acht Neue in der Startelf

Jos Luhukay hatte nach der 0:1-Niederlage gegen Darmstadt die Einstellung seiner Mannschaft bemängelt und entsprechend darauf reagiert. St. Paulis Trainer nahm gleich acht Veränderungen in seiner Startelf vor - eine durchaus riskante Maßnahme. Doch erstaunlicherweise präsentierte sich diese nicht eingespielte Elf anfangs sehr viel strukturierter als die Gastgeber. Der entscheidende Schachzug: Luhukay hatte Mats Möller Daehli auf der Sechserposition aufgeboten.

11.Spieltag, 27.10.2019 13:30 Uhr Heidenheim 1 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 Theuerkauf (59.)

Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Multhaup, Schnatterer (69. Biankadi) - Griesbeck - Otto (90. Leipertz), Kleindienst (80. Schimmer)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, Östigard, Buballa, Penney - Kalla (65. Miyaichi), Diarra - Taschtschi, Buchtmann (33. Becker), Möller Daehli - Gyökeres (65. C. Conteh)

Zuschauer: 13500



Weitere Daten zum Spiel Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Multhaup, Schnatterer (69. Biankadi) - Griesbeck - Otto (90. Leipertz), Kleindienst (80. Schimmer)Himmelmann - L.-M. Zander, Östigard, Buballa, Penney - Kalla (65. Miyaichi), Diarra - Taschtschi, Buchtmann (33. Becker), Möller Daehli - Gyökeres (65. C. Conteh)13500

Und der beste Vorlagengeber der Liga (6 Assists) überzeugte eine halbe Stunde lang auf der ungewohnten Position. Der Norweger war omnipräsent, organisierte den Spielaufbau und ging robust in die Zweikämpfe. Einer Phase des Abtastens folgten drei, vier beinahe gute Chancen für die Kiezkicker. Borys Tashchy brachte den Ball aus der Drehung flach aufs Tor, scheiterte aber an FCH-Keeper Kevin Müller (10.). Matthew Penney jagte einen Schrägschuss von links knapp über das Tor (14.). Die beste Gelegenheit zum 1:0 für die Hamburger bot sich Möller Daehli, als er in zentraler Position an der Strafraumgrenze ein ungenaues Zuspiel von Viktor Gyökeres nur verwerten konnte, indem er seinen Lauf kurz stoppte. Damit hatte er keine Möglichkeit mehr zu einem wirklich platzierten Schuss, und der Ball wurde zur leichten Beute für Müller (34.).

Buchtmann am Knie verletzt

Zu diesem Zeitpunkt hatte Möller Daehli bereits wieder die offensivere Position im Mittelfeld übernommen, denn Christopher Buchtmann musste mit einer Verletzung am linken Knie für Finn Ole Becker Platz machen (33.). Der 19-Jährige übernahm den Part als Sechser. Bei St. Pauli verlebte Torwart Robin Himmelmann eine gemächliche erste Hälfte. Bis auf zwei etwas unübersichtliche Situationen nach Eckbällen und eine Einzelleistung von Niklas Dorsch (45.+3) erzeugte Heidenheim keine Torgefahr.

St. Pauli lässt sich übertölpeln

Nach Wiederanpfiff bahnte sich eine Wende im Spiel an. Zunächst legte Gyökeres nach feinem Zuspiel von Luca-Milan Zander den Ball zwar an Torwart Müller, aber auch am Tor vorbei (52.). Und dann war plötzlich Heidenheim am Zug. Maurice Multhaup bot sich die Riesenchance zur Führung, doch der Versuch einer Direktabnahme scheiterte an mangelnder Schusstechnik (55.). Es war einer jener seltenen Momente, in denen Heidenheim über eine gelungene Kombination (Pass auf die linke Außenbahn, weite Flanke in den Fünfmeterraum) zu einer Torchance kam. Kurz darauf gab es dann eine Ecke für die Gastgeber, bei der komplett die Zuordnung fehlte und sich St. Pauli übertölpeln ließ. FCH-Urgestein Marc Schnatterer spielte die Ecke flach in den Rückraum, wo Penney Norman Theuerkauf nur halbherzig folgte, und der Linksverteidiger den Freiraum acht Meter vor dem Tor zur 1:0-Führung nutzte (59.). Danach setzte Luhukay mit der Einwechslung von Christian Conteh und Ryo Miyaichi alles auf eine Karte. Doch sowohl Miyaichi (67.) als auch Möller Daehli (73.) waren zu unpräzise beim Abschluss.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 27.10.2019 | 23:03 Uhr