Stand: 08.11.2019 14:04 Uhr

Wunsch-Trainer Frei sagt Hannover 96 ab

Alexander Frei wird nicht neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der Wunschkandidat der Niedersachsen erteilte dem Club am Freitag eine Absage. Laut einer Mitteilung von Hannover 96 habe Frei beschlossen, seinen Vertrag beim Schweizer Verein FC Basel zu erfüllen.

Slomka-Nachfolger sollte Sonntag präsentiert werden

Damit geht bei 96 die Suche nach einem Nachfolger für Mirko Slomka weiter. Der Coach war am vergangenen Sonntag beurlaubt worden. Hannover belegt in der Zweiten Liga nach zwölf Partien nur Rang 13. Bei der anstehenden Partie in Heidenheim am Sonntag werden die beiden bisherigen Assistenten Asif Saric und Lars Barlemann das Team betreuen. Ob 96 anschließend wie geplant den Slomka-Nachfolger präsentieren kann, ist nach Freis Absage fraglich.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.11.2019 | 23:00 Uhr