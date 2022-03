Wieder Sieg nach Elfmeterschießen: HSV im Pokal-Halbfinale Stand: 02.03.2022 21:23 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Und das auf stilechte Art! Zum dritten Mal in dieser Saison gelang in diesem Wettbewerb ein Weiterkommen dank der besseren Nerven im Elfmeterschießen. Gegen den Karlsruher SC hieß es in diesem 3:2. Nach 90 Minuten und der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

von Christian Görtzen

Unmittelbar nachdem HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes nach links abgetaucht war und den halbhohen Schuss von Daniel O'Shaughnessy pariert hatte, brach einer unglaublicher Jubel im Volksparkstadion aus. Das Elfmeterschießen war gewonnen, der Einzug ins Halbfinale geschafft. Erstmals seit 2019. Die aktuelle Mannschaft von Trainer Tim Walter blieb sich in der Art und Weise treu. Auch in den Runden zuvor, beim 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln, hatte sie die Partien im Elfmeterschießen entschieden.

Der HSV ist der letzte verbliebene Nord-Club. Der FC St. Pauli (1:2 bei Union Berlin) und Hannover 96 (0:4 gegen RB Leipzig) schieden im Viertelfinale aus.

HSV mit Elan, doch KSC ist gefährlicher

Drei Tage nach der Niederlage im Nordderby gegen Werder Bremen war es schnell ein gutes, interessantes Spiel mit viel Tempo. Die besseren Chancen besaßen die Gäste. So klärte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau für den schon überspielten Heuer Fernandes, indem er im letzten Moment mit einem starken Tackling den Schuss der Werder-Leihgabe Benjamin Goller blockte (19.). Und zwei Minuten später parierte Heuer Fernandes hervorragend gegen Kyoung-Rok Choi.

Aber auch Hamburg strahlte Torgefahr aus - so etwa durch Robert Glatzel (24.) und Jonas Meffert, dessen abgefälschter Pass beinahe zu einem Tor geführt hätte (35.).

HSV-Mauer steht falsch - Karlsruhe trifft zur Führung

Vier Minuten später stoppte HSV-Profi Jan Gyamerah Gegenspieler Lucas Cueto auf Kosten eines Freistoßes in zentraler Position, etwa 22 Metern vor dem Tor. Sonny Kittel lag hinter der Mauer, um beim Hochspringen seiner Mitspieler einen Flachschuss zu blocken. Nur: Die Schwachstelle fand sich woanders. Heuer Fernandes hatte die Mauer auf einen Rechtsfuß gestellt, er hatte offenbar mit einem Versuch des KSC-Zehners Marvin Wanitzek.

Es trat aber Linksfuß Philip Heise an, und der zirkelte die Kugel geschmeidig um die Mauer herum. Das 1:0 (40.) für den KSC resultierte somit aus einem Torwartfehler. Mit der verdienten Führung der Badener ging es auch in die Pause.

Hamburgs Glatzel mit perfekter Antwort

Kurz nach Wiederbeginn bekamen die zugelassenen 25.000 Zuschauer einiges geboten. Zunächst erzielte Philipp Hofmann das 2:0 für die Gäste (50.). Heuer Fernandes hatte einen abgefälschten Wanitzek-Schuss nach vorne abgewehrt. Und nur zwei Minuten später verkürzte Glatzel mit einem überlegten Kopfball auf 1:2 (52.). Alles war somit noch drin für die Norddeutschen.

Kittel nimmt Elfmeter-Geschenk nicht an

Der HSV drängte mit Macht auf den Ausgleich, und jubelte bereits über einen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin). Auf Intervention des VAR Benjamin Brand sah sich Zwayer die Situation am Spielfeldrand noch einmal an - und blieb bei der Entscheidung. Die aber war falsch. Es war vielmehr so, dass Glatzel den Karlsruher Christoph Kobald gefoult hatte. Und Letzterer sah, da zuvor schon verwarnt, noch dazu Gelb-Rot (71.). Kittel trat zum Elfmeter an, doch KSC-Keeper Marius Gersbeck parierte den halbhohen Schuss stark (72.).

Glatzel zum Zweiten - Verlängerung!

Die Gastgeber waren durchaus geschockt, taten sich danach schwer. Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit: Glatzel rutschte mit Entschlossenheit in eine scharfe Hereingabe und spitzelte die Kugel tatsächlich zum 2:2 über die Torlinie. Sein zweiter Treffer sorgte für die Verlängerung. In der wehrten sich die dezimierten Gäste nach Kräften. Gersbeck verhinderte mit einer Glanztat einen Treffer von Kittel (104.). Ansonsten war nicht viel, und so wurde die Spannung durch das Elfmeterschießen auf die Spitze getrieben.

Heuer Fernandes wird zum Matchwinner

Karlsruhe begann. Jerome Gondorf traf gerade so eben, Heuer Fernandes war dran. Schonlau scheiterte mit einem halbhohen Schuss an Gersbeck. Heise sicher zum 2:0. Josha Vagnoman zog nach. Wanitzeks Schuss parierte Heuer Fernandes. Mario Vuskovic zum 2:2. Und nachdem Daniel Gordon am HSV-Keeper gescheitert war, traf Glatzel zum 3:2 für den HSV. Der Druck lag auf O'Shaughnessy, und dem hielt er nicht stand. Heuer Fernandes parierte auch den Schuss und wurde so trotz seines Patzers im Spielverlauf noch zum Matchwinner.

4.Spieltag, 02.03.2022 18:30 Uhr Hamburger SV 5 Karlsruher SC 4 Tore: 0: 1 Heise (40.) 0: 2 P. Hofmann (50.) 1 :2 Glatzel (52.) 2 :2 Glatzel (90.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah (56. Vagnoman), Vuskovic, Schonlau, Muheim (80. Wintzheimer) - D. Kinsombi (55. Reis), Meffert, Kittel - Jatta, Glatzel, Tschakqetadse (59. Alidou / 106. Heyer)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede, Kobald, O´Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt (120. van Rhijn), Gondorf - Goller (86. F. Kaufmann), P. Hofmann (86. Schleusener), Choi (26. Cueto / 74. Gordon)

Zuschauer: 25000



