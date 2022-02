Werder Bremen nur 1:1 gegen Ingolstadt - Trainer Werner verpasst Rekord Stand: 19.02.2022 15:30 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat am Sonnabend den erhofften achten Sieg in Folge verpasst. Gegen den FC Ingolstadt reichte es für die Bremer nur zu einem 1:1 (0:0).

von Martin Schneider

Den 15.000 Fans von Werder Bremen stand in der 85. Minute der Schreck ins Gesicht geschrieben. Geduldig hatten sie im heimischen Stadion auf den erlösenden Treffer ihrer Lieblinge gegen defensive Ingolstädter gewartet. Und als Niclas Füllkrug in der 75. Minute mit seinem 1:0 das Stadion zum Beben brachte, schien an diesem sonnigen Samstagnachmittag alles für die Grün-Weißen zu laufen.

Und dann kam Filip Bilbija. Der Offensivspieler des FCI traf zum 1:1 und beendete alle Hoffnungen des Aufstiegsaspiranten von der Weser auf den achten Sieg in Folge. Mit dem achten Erfolg in Serie nach Dienstantritt hätte Trainer Ole Werner den Rekord von Otto Rehhagel aus dem Jahr 1981 einstellen können. Trotz des Remis gelang den Bremern der vorläufige Sprung an die Tabellenspitze der Zweiten Liga, da der HSV auch nur 1:1 in Sandhausen spielte.

Natürlich sind wir enttäuscht. Grundsätzlich haben wir über 90 Minuten keinen guten Fußball gespielt und kein gutes Spiel gemacht. Marco Friedl

Tiefer Rasen und schweres Spiel für Werder

Es war für die Norddeutschen von Beginn die erwartet schwere Partie. Ingolstadt lief früh an, verteidigte konsequent und ließ die Grün-Weißen nicht zur Entfaltung kommen. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe die Hanseaten zu ihrer ersten Torchance kamen - folgerichtig war es ein Fernschuss von Romano Schmid, den FCI-Keeper Dejan Stojanovic über die Latte lenkte.

Auf dem vom Regen der vergangenen Tage getränkten Rasen hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, mussten sich Offensivaktionen aber im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten. Nicolai Rapp verpasste in der 26. Minute sowie später Füllkrug mit einem Kopfball an die Latte (40.) die Führung für die Bremer nur knapp.

Ingolstadt kontert forsch

Doch von Einbahnstraßenfußball konnte im ersten Durchgang keine Rede sein, im Gegenteil: Die Gäste waren brandgefährlich im Konterspiel und überrannten in einigen Situationen das aufgerückte Mittelfeld der Bremer. Bilbija hatte zweimal die Führung für das Tabellenschlusslicht auf dem Fuß (36., 41.), nur Glück und Werder-Keeper Jiri Pavlenka bewahrten den SVW vor einem Rückstand.

Bremen beißt sich die Zähne aus

Werder drängte im zweiten Durchgang auf den Führungstreffer, entwickelte aber wenig spielerische Ideen und Lösungen. Standards und hohe Bälle auf Füllkrug und Marvin Ducksch konnten von den Gästen einfach verteidigt werden. Bei den Fernschüssen fehlte es oft an der nötigen Präzision. Die Minuten verrannen und es wurde hektischer auf dem Rasen. Rapp flankte von der rechten Seite, im Zentrum bekam Füllkrug einen Stoß und ging zu Boden. Proteste der Bremer, doch Schiedsrichter Robert Kampka ließ nicht mit sich diskutieren.

Füllkrug erlöst die Grün-Weißen, Bilbija gleicht aus

Und dann jubelten die Hausherren doch. Füllkrug schraubte sich nach einer der zahlreichen Flanken in den Ingolstädter Strafraum am höchsten und köpfte in der 75. Minute zur verdienten Führung ein. Doch die hatte nur zehn Minuten Bestand, Bilbija entwischte Ömer Toprak und versaute mit seinem Treffer zum 1:1 die Sieges-Party der Grün-Weißen. Die rannten zum Schluss nochmal an, trafen aber nicht mehr zum Sieg.

23.Spieltag, 19.02.2022 13:30 Uhr Werder Bremen 1 FC Ingolstadt 1 Tore: 1 :0 Füllkrug (75.) 1: 1 Bilbija (85.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser (90. Agu), Groß (90. Woltemade), A. Jung - Rapp (86. Gruew), R. Schmid (60. N. Schmidt) - Füllkrug, Ducksch

FC Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth (85. Gaus), Antonitsch, Musliu, Franke - Pick (63. Gebauer), Linsmayer (63. Preißinger), Röhl, Bilbija - P. Schmidt (68. Sulejmani), Eckert Ayensa

Zuschauer: 15000



