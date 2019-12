Stand: 19.12.2019 17:04 Uhr

Werder Bremen auf der Suche nach dem "besseren Weg"

"Ich muss eine Nacht drüber schlafen und dann mit den Spielern reden. Aber nicht nur reden, das wird auch Konsequenzen haben!" Das war eine der Aussagen von Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem 0:5-Heimdesaster gegen den 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend. Seinen Schlaf hatte der 37-Jährige - und er hat den Worten Taten folgen lassen: Zum Beispiel wurde der trainingsfreie Donnerstag gestrichen. Der Kuschelkurs ist an der Weser angesichts der sportlichen Talfahrt vorbei.



"Es ist jetzt nicht die Zeit, alle in den Arm zu nehmen", sagte Kohfeldt am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Keller-Duell am Sonnabend beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de). Der Werder-Coach kündigte an, seinen gewohnten Spielstil zu verändern. Weg vom Ballbesitzfußball, der zuletzt so oder so nicht mehr funktionierte. "Wir werden uns jetzt nicht hinten reinstellen. Aber wir werden darauf eingehen, was uns in den letzten Wochen Probleme bereitet hat: Tempo und Körperlichkeit."

Mögliche Aufstellung Werder Bremen





















Werder-Sportchef Baumann: "Geilheit auf Erfolg"

"Es klingt platt, aber alles, was wir Dienstag haben vermissen lassen, müssen wir am Samstag auf den Platz bringen", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann, der eine deutliche Reaktion von den Spielern forderte: "Leidenschaft, sich wehren, Geilheit auf Erfolg und das eigene Tor verteidigen". Werder ist nach drei Niederlagen hintereinander auf den Relegationsplatz abgerutscht, Köln liegt mit 14 Zählern punktgleich auf Rang 15. Wenn es schlecht läuft, überwintern die Bremer auf einem Abstiegsplatz. In der Pause soll es laut Kohfeldt zur großen Analyse kommen: "Wir werden alles sehr klar besprechen. Damit wir in der Rückrunde einen besseren Weg finden werden." Zugänge wird es in der Winter-Transferperiode trotz der begrenzten Mittel wahrscheinlich geben. Aber nur, "wenn sie finanziell passen und sinnvoll sind", betonte Baumann. "Wir sind im Sommer bereits in Risiko gegangen."

Bargfrede vor Comeback im Bremer Mittelfeld

Beim richtungsweisenden Duell in der Domstadt könnte der zuletzt verletzt fehlende Philipp Bargfrede wieder dabei sein. "Bei 'Bargi' sieht es gut aus, da gucken wir uns das Training nochmal genau an", sagte Kohfeldt. Der Mittelfeldspieler hatte die deutlichen Niederlagen gegen Mainz und zuvor bei Bayern München (1:6) wegen Oberschenkelproblemen verpasst. Vielleicht kann Bargfrede dazu beitragen, dass die Bremer, wie es Kohfeldt formulierte, "mit einem einigermaßen guten Gefühl in die Winterpause gehen".

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.12.2019 | 22:50 Uhr