Weiche Flensburg folgt VfB Lübeck ins Landespokal-Finale Stand: 10.04.2023 17:46 Uhr Der SC Weiche Flensburg 08 ist dem VfB Lübeck ins Endspiel des schleswig-holsteinischen Fußball-Landespokals gefolgt. Die Mannschaft von Coach Benjamin Eta tat sich gegen den krassen Außenseiter TSV Büsum allerdings 45 Minuten lang sehr schwer, siegte am Ende aber standesgemäß mit 4:1.

Zur Halbzeit führte der Regionalligist am Ostermontag beim Team aus der siebtklassigen Verbandsliga West nach einem Treffer von Brian Jungjohann (12.) lediglich mit 1:0. Büsums Fans durften vor Beginn des zweiten Durchgangs noch auf die Sensation hoffen. Dann gelang Torben Rehfeldt zwar rasch das zweite Flensburger Tor (54.), aber nur fünf Minuten später konnte Jann-Ole Fiebelkorn für den TSV verkürzen.

Die Mannschaft von Trainer Karl-Otto Gross bot Weiche auch anschließend einen großen Kampf, musste sich dem individuell deutlich überlegenen Gegner am Ende jedoch nach weiteren Gegentreffern von Nico Empen (67.) und Dominic Hartmann (88.) geschlagen geben.

Lübeck siegt deutlich in Husum

Im Endspiel am 3. Juni, das im Rahmen des Finaltags der Amateure stattfindet, treffen die Flensburger auf ihren Noch-Ligarivalen aus Lübeck. Der designierte Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger in spe hatte sich bereits am Sonnabend beim Husumer SV deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Kapitän Tommy Grupe (29.), Manuel Farrona Pulido (51.), Noah Plume (54.) und Kimmo Hovi (56.) trafen für den Titelverteidiger.

