VfL Wolfsburg wieder im Mannschaftstraining

Jetzt ging es sogar noch etwas schneller, als sie es sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg erhofft hatten. Die "Wölfe" sind Dienstagnachmittag zum ersten Mal seit den Corona-Beschränkungen wieder im Training mit der kompletten Mannschaft. Der Verein hatte sich dafür unter anderem von Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Zustimmung geholt.

Dabei hatten sie im Verein damit gerechnet, dass es das Startsignal erst am Mittwoch geben würde. "Im Idealfall kommt dann das Okay, und wir können noch am selben Tag in das Mannschaftstraining einsteigen", war VfL-Sportchef Jörg Schmadkte am Wochenende vom "Sportbuzzer" zitiert worden.

Erste Team-Einheit am Dienstagnachmittag

Nun gibt es aus Sicht des VfL gewissermaßen den "Super-Idealfall".

Am Dienstag um 16 Uhr bat Trainer Oliver Glasner seine Spieler zur Einheit in kompletter Mannschaftsstärke. Zuvor hatten die "Wölfe" in Kleingruppen und ohne Zweikämpfe trainiert. Grundlage für diese Entscheidung seien, so Schmadtke, "zwei Corona-Tests, die Absprache mit dem Gesundheitsamt und ein Gespräch beim Oberbürgermeister gewesen". Beim VfL waren 50 Spieler und Betreuer am vergangenen Donnerstag und Sonnabend vom früheren Mannschaftsarzt Dr. Günter Pfeiler, der als Hygiene-Beauftragter und Berater noch immer für die Niedersachsen tätig ist, getestet worden.

Hoffen auf Startsignal der Politik

Schmadtke hofft nun darauf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer der Bundesliga am Mittwoch die Möglichkeit zur Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison geben. "Das wird über die Geschicke der Liga entscheiden. Wenn wir da einen negativen Entscheid hätten, wäre es ein deutlicher Hinweis, dass es schwierig wird mit dem Liga-Restart" sagte der 56-Jährige.

