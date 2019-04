Stand: 08.04.2019 19:03 Uhr

VfL-Schock: Casteels droht vorzeitiges Saison-Aus

Der VfL Wolfsburg muss im Kampf um den Einzug in einen internationalen Wettbewerb aller Voraussicht nach auf seinen unumstrittenen Stammkeeper Koen Casteels verzichten. Wie der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga am Montagabend mitteilte, wird der Belgier wegen einer "schwerwiegenden Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel" in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Nun rückt Vertreter Pervan in den Fokus

Der 26-Jährige hatte sich am vergangenen Sonnabend beim Aufwärmen für das Niedersachsen-Duell mit Hannover 96 (3:1) verletzt. Er wurde gegen den Schlusslicht von Pavao Pervan vertreten. Der im Sommer vom Linzer ASK zum VfL gekommene Österreicher wird nun wohl auch in den verbleibenden sechs Erstliga-Partien für die "Wölfe" zwischen den Pfosten stehen.

"Wölfe" wollen mit Casteels verlängern

Casteels hütete in dieser Serie in 29 Pflichtspielen den Wolfsburger Kasten. Der 1,97 Meter große Torwart zeigte beständig gute Leistungen und wird immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Der VfL, bei dem er seit 2015 unter Vertrag steht, möchte das bis 2021 datierte Arbeitspapier des Belgiers gerne verlängern. Man sei diesbezüglich "im Austausch" und "führe Gespräche", hatte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke jüngst erklärt.

