Demo, Rathaus, Festival: So feiert St. Pauli den Bundesliga-Aufstieg Stand: 15.05.2024 15:11 Uhr Am Pfingstmontag feiert der FC St. Paul den Aufstieg in die Bundesliga. Erst gibt es eine Demonstration, parallel startet ein Festival auf dem Spielbudenplatz. Die Mannschaft wird sich dort den Fans präsentieren.

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat Details zu seinen Aufstiegsfeierlichkeiten am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Ab 13.30 Uhr startet der baldige Erstligist auf dem Rathausmarkt mit einer Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit.

"Wir möchten mit möglichst vielen Menschen einen traumhaften Tag verbringen." St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich

Ab 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher eine Delegation im Rathaus empfangen. Ein Auftritt auf dem Rathausbalkon ist nicht geplant. Nach dem Empfang soll der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Kundgebung sprechen. Danach zieht der Demonstrationszug in Richtung St. Pauli.

Weitere Informationen News-Blog 2. Liga: St. Paulis Party-Pläne - Neuer Hansa-Sportdirektor Bei St. Pauli und Kiel gibt's am Pfingstmontag die Aufstiegssause. News und Hintergründe zur 2. Liga im Live-Blog bei NDR.de. mehr

Festival auf dem Spielbudenplatz - mit Meisterschale?

Parallel dazu startet um 14.30 auf dem Spielbudenplatz ein vom Verein organisiertes Festival. Dort werden neben dem Team auch DJs und Bands auftreten - darunter Musiker Thees Uhlmann. Nach Ankunft der Demo-Teilnehmer wird das Team ab 17:30 Uhr die Bühne betreten. Dort findet auch die Übergabe der Meisterschale statt, wenn St. Pauli nach dem letzten Spieltag vor dem ein Punkt entfernten Konkurrenten Holstein Kiel die Saison als Tabellenerster abschließen sollte.

Letztes Spiel Sonntag bei Wehen Wiesbaden

Am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim SV Wehen Wiesbaden will die Mannschaft mit einem Sieg den Zweitliga-Titel perfekt machen. "Wir möchten mit möglichst vielen Menschen einen traumhaften Tag verbringen", sagte Präsident Oke Göttlich. Mit der Demonstration wolle der Club das "Zeichen für ein freiheitliches Zusammenleben" setzen. "Wir stehen vor einem entscheidenden Wahljahr für unser demokratisches Zusammenleben. Demokratiefeinde versuchen, unsere gemeinsamen Grundsätze zu zersetzen und werden immer aggressiver, lauter und bedrohlicher", so Göttlich.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.05.2024 | 19:30 Uhr