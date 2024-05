Osnabrück schlägt Hertha BSC und verabschiedet sich mit Sieg Stand: 19.05.2024 17:25 Uhr Der bereits zuvor als Absteiger feststehende VfL Osnabrück hat sein letztes Saisonspiel gegen Hertha BSC gewonnen. Mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg verabschiedeten sich die Niedersachsen am Pfingstsonntag an der Bremer Brücke vorerst aus der 2. Fußball-Bundesliga.

von Bettina Lenner

Bei der Abschiedsvorstellung machte die mühsam fürs Saisonfinale geflickte Bremer Brücke ihrem Ruf noch einmal alle Ehre. Volle Hütte, tolle Stimmung und Unterstützung, der Mythos lebt - wenn auch in der kommenden Saison wieder eine Etage tiefer.

Der Spielbeginn lief dennoch so ganz gegen die Gastgeber. Palko Dardai brachte Berlin schon nach gut vier Minuten in Führung, Berlins bosnischer Nationalspieler Haris Tabakovic, der sich gemeinsam mit Robert Glatzel (HSV) und Christos Tziolis (Fortuna Düsseldorf) die Torjägerkanone sicherte (22 Treffer), hatte per Kopf abgelegt. In der zehnten Minute verlangte Fabian Reese VfL-Keeper Philipp Kühn alles ab, der Schlussmann rettete mit den Fingerspitzen. Kurz darauf traf Marten Winkler den Außenpfosten (12.) - die Anfangsphase gehörte der Hertha, die aber das schnelle zweite Tor verpasste.

VfL fängt sich und leistet Gegenwehr

Die "alte Dame" schaltete nun - wenn auch sicher nicht altersbedingt - einen Gang zurück, der scheidende Cheftrainer Pál Dárdai versuchte verbal gegenzusteuern. Gleichzeitig hatten sich die "Lila-Weißen" nun aber gefangen und leisteten Gegenwehr. Ein Kopfball von Ersatzkapitän Maxwell Gyamfi verpasste hauchdünn sein Ziel (20.), zehn Minuten später scheiterte Stürmer Lex-Tyger Lobinger nur am Pfosten.

In der 44. Minute belohnten sich die Niedersachsen schließlich für ihren klaren Aufwärtstrend: Niklas Wiemann nickte nach einer Ecke zum Ausgleich ein.

Wriedt trifft zum Osnabrücker Sieg

Nach dem Seitenwechsel meldeten sich die Berliner wieder verstärkt zurück, allerdings ohne die Wucht der ersten Viertelstunde. In der 51. Minute hatte Winkler aus kürzester Distanz die Chance zur erneuten Führung, köpfte aber knapp vorbei. Osnabrück kämpfte darum, sich mit einem Erfolgserlebnis aus der 2. Liga zu verabschieden, und das mit Erfolg. Eine Viertelstunde vor Schluss stocherte der von Aufsteiger Holstein Kiel entliehene Kwasi Wriedt den Ball in seinem letzten Spiel für den VfL ins Tor.

Volle Tribünen an der Bremer Brücke im letzten Spiel

Der Rest war Jubel über den sechsten Saisonsieg und einen angemessen Abschied - und Freude darüber, dass die "Lila-Weißen" ihre vorerst letzte Partie in der 2. Bundesliga immerhin vor vollen Tribünen hatten bestreiten können.

Die zuständigen Behörden der Stadt Osnabrück hatten vor gut zwei Wochen die Nutzung des Stadions wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion untersagt. Das darauffolgende Heimspiel gegen Schalke wurde daraufhin verschoben und ohne Zuschauer am Hamburger Millerntor ausgetragen. Der VfL unterlag 0:4 und stand seitdem als erster Absteiger fest. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Mängel hatte der VfL damit begonnen, das schadhafte Stadiondach zu sichern.

34.Spieltag, 19.05.2024 15:30 Uhr VfL Osnabrück 2 Hertha BSC 1 Tore: 0: 1 Palko Dardai (5.) 1 :1 Wiemann (44.) 2 :1 Makridis (76.)

VfL Osnabrück: Kühn (84. Böggemann) - Ajdini, Wiemann, Gyamfi, Kleinhansl - Gnaase, Tesche - Wulff (84. Goiginger), Kehl (68. Cuisance), Niemann (67. Makridis) - Lobinger (73. Wriedt)

Hertha BSC: T. Ernst - Kenny, Gechter, Kempf, Dudziak (43. Bouchalakis) - Marton Dardai (46. Pekarik), Hussein (63. Rölke) - Winkler (63. Scherhant), Palko Dardai (73. Niederlechner), Reese - Tabakovic

Zuschauer: 15741 (ausverkauft)



