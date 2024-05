Stand: 19.05.2024 19:08 Uhr Live-Blog 2. Liga: Fast-Abbruch bei Hansa-Abstieg - St. Pauli ist Meister

Jubel beim FC St. Pauli: Die Hamburger sind Meister vor Holstein Kiel. In Rostock überschatteten Krawalle den Hansa-Abstieg in die Dritte Liga. News und Hintergründe zur 2. Liga im Live-Blog bei NDR.de.

Selimbegovic: "Tut mir leid für alle, die den Verein im Herzen tragen"

Rostocks Trainer Mersad Selimbegovic nach dem Abstieg des FC Hansa: "Es ist ein schwieriger Moment. Ich habe alles gegeben und am Ende hat es nicht gereicht. Es tut mir leid für alle, die diesen Verein im Herzen tragen."

SCP-Coach Lukas Kwasniok: "Wenig Watt in der Birne"

Der Paderborner Trainer stand kurz nach dem Abpfiff unter dem Eindruck der Ausschreitungen im Ostseestadion und fand dafür ganz eigene Worte im Interview bei "Sky": "Wenn zu viele Menschen mit wenig Watt in der Birne den Laden übernehmen, haben wir ein Problem."

Kiels Rothe: Vorfreude auf die Party, aber unsichere Zukunft

Bei allen Aufstiegsfreuden ist bei der BVB-Leihgabe noch unklar, wie es weitergeht. Immerhin: Für morgen hat er einen klaren Plan - die Aufstiegsparty in Kiel.

Der "Skipper" übt schon mal für morgen

Trophäe in die Luft reißen? Jackson Irvine so: Ja! Die Aussichten für die Party auf dem Spielbudenplatz mit Übergabe der "Felge" morgen sind also gut.

St. Paulis Coach Hürzeler bejubelt Rang eins

Er wollte die Schale, er bekommt die Schale: St. Paulis Trainer freute sich nach dem Sieg in Wiesbaden über die Zweitliga-Meisterschaft.

Kiels Holtby freut sich auf Feier und Freizeit

Holstein Kiel hat zum Abschluss einer sensationellen Saison noch einmal gewonnen. Kapitän Lewis Holtby war nach dem 2:1 bei Hannover sehr zufrieden.

Aus und vorbei: Hansa steigt ab

Trotz einer Führung verloren die Mecklenburger und müssen den bitteren Gang in die Dritte Liga antreten. Die Begegnung hatte kurz vor dem Ende lange unterbrochen werden müssen und stand kurz vor dem Abbruch, nachdem Raketen und Rauchbomben abgefeuert worden waren.

Spiel für vier Minuten nochmal angepfiffen ...

Nach knapp 30 Minuten kehren die Teams auf den Rasen zurück und bringen die Partie vor halbleeren Rängen zu Ende.

Spielunterbrechung nach Krawallen in Rostock

Hansa liegt zu Hause kurz vor dem Ende 1:2 gegen Paderborn zurück und steht vor dem Abstieg in die Dritte Liga. Die Partie ist unterbrochen, nachdem sehr viel Pyrotechnik gezündet wurde.

St. Pauli ist Zweitliga-Meister

Die Hamburger gewannen nach Rückstand noch in Wiesbaden und krönten sich zum Zweitliga-Meister.

Meister-Post mit "Felge"

Kiel siegt in Hannover - bleibt aber Zweiter

Die "Störche" gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Niedersachsen. Da St. Pauli zeitgleich in Wiesbaden gewann, reichte es aber nicht für den Zweitliga-Titel.

Die Entscheidungen der 2. Liga im Livecenter

Das Zweitliga-Finale jetzt im Livecenter mit Audio-Vollreportagen und Ticker.

Nochmal zu den Szenarien: Hansa erreicht Platz 16, wenn ...

... der FCH sein Spiel gegen den SC Paderborn gewinnt und der SV Wehen Wiesbaden gegen den FC St. Pauli keinen Dreier holt. In allen anderen Fällen - Rostocker Remis/Niederlage oder bei einem Sieg des SVWW - geht es für die Mecklenburger als Tabellen-17. in die Dritte Liga.

Und St. Pauli wird Meister, wenn ...

... die Hamburger ihre Begegnung in Wiesbaden gewinnen.

... die Partie bei den Hessen mit einem Unentschieden endet und Kiel in Hannover nicht gewinnt.

... sowohl die Hamburger als auch die KSV ihre Spiele heute verlieren.

Hansas Elf für Platz 16?

Das bleibt abzuwarten. Zumindest schenkt Coach Mersad Selimbegovic diesen elf Spielern das Vertrauen, das Ruder für die "Kogge" doch noch herumzureißen und den überlebenswichtigen Sieg gegen den SCP einzufahren.

FCH-Gegner Paderborn stellte diese Mannschaft dagegen.

St. Paulis Aufstellung ist da

Mit dieser Elf wollen die Hamburger sich die Zweitliga-Meisterschaft in Wiesbaden sichern. Marcel Hartel und Elias Saad fehlen krankheitsbedingt. Dafür steht Scott Banks nach 261 Tagen erstmals wieder im Kader der Braun-Weißen.

Holstein schickt dieses Team ins Rennen

KSV-Coach Marcel Rapp möchte mit diesem Team in Hannover gewinnen und die "Felge" holen.

... übrigens haben sich die "Störche" dafür schon bei der Ankunft hübsch gemacht. Frei nach dem Motto "Im Sakko zur Schale"?

Es wird angerichtet ...

In Hannover sind für die Spieler von Holstein Kiel in der Kabine zumindest schon mal die Outfits bereit.

Großer Andrang in Rostock: Stadion öffnet früher

Der Fanmarsch hat das Ostseestadion früher als gedacht erreicht. Daher haben die Verantwortlichen entschieden, die Stadiontore früher zu öffnen.

Fanmarsch zum Ostseestadion

Die Hansa-Fan-Gruppierung "Suptras" hat zu einem gemeinsamen Fanmarsch zum Stadion aufgerufen. Das Treffen ist den Angaben nach für 11:30 Uhr am Neuen Markt in Rostock geplant. Das Motto: "Mit aller Gewalt - Klassenerhalt". Die Polizei begleitet den Zug.

Der Trend ist nicht Rostocks Friend

Der FC Hansa hat zuletzt fünf Mal in Folge verloren. Auch die Bilanz gegen Paderborn ist alles andere als positiv. Seit dem Aufstieg 2021 konnten die Mecklenburger noch keines der fünf Zweitliga-Spiele gegen die Ostwestfalen für sich entscheiden. Klappt es heute? Die Daten sprechen eine klare Sprache ...

Weitere Informationen 4 Min Das sagen die Daten: Abstiegsgefahr hoch 1.000 bei Hansa Rostock Der NDR Data-Talk vor dem letzten Saisonspiel des abstiegsbedrohten Fußball-Zweigligisten Hansa Rostock gegen den SC Paderborn. 4 Min

So ist die Ausgangslage ...

Im Fernduell um die Meisterschaft zwischen St. Pauli und Kiel geht es eng zu. Das gilt aber auch für die Situation im Tabellenkeller zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock. So sieht es vor den Spielen heute (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) aktuell in der Tabelle aus.

Und der Vollständigkeit halber: Auch die anderen Nordclubs sind natürlich im Einsatz.



HSV - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

Gelingt Hansa Rostock noch der Sprung auf Platz 16?

Die Mecklenburger brauchen heute im Ostseestadion einen Sieg - und Unterstützung vom ungeliebten Rivalen FC St. Pauli, der bei Hansas Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz antritt: beim SV Wehen Wiesbaden.

St. Pauli oder Kiel: Wer holt Platz eins und feiert mit der "Felge"?

Am Montag wollen beide Vereine den Bundesliga-Aufstieg jeweils mit ihren Fans feiern. Doch welcher der beiden Nordclubs kann das auch mit Silberware tun? Heute wird es entschieden, wenn die Hamburger in Wiesbaden und die KSV in Hannover spielen. Das sagen die Coaches Fabian Hürzeler und Marcel Rapp vor dem Fernduell.

Viel Unterstützung für Hansa beim Abschlusstraining im Ostseestadion

Am Sonnabend hat Hansa Rostock sein Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den SC Paderborn im Ostseestadion bestritten. Und das vor einigen Tausend Anhängern, die Fan-Gruppierung "Suptras Rostock" hatte unter dem Motto "Mit aller Gewalt - Klassenerhalt" dazu aufgerufen, zu der Einheit ins Stadion zu kommen.

Wiesbaden stimmt sich mit Video auf Abstiegs-Fernduell ein

Rostocks Kontrahent im Kampf um den Relegationsplatz 16 hat sich mit einem emotionalen Video auf das entscheidende Duell gegen den FC St. Pauli eingestimmt.

Berufung abgewiesen: Hansa Rostock muss zahlen

Am Sonntag (15.30 Uhr im NDR Livecenter) kämpft der FC Hansa um das sportliche Überleben in der 2. Liga. Ein Sieg ist dann gegen den SC Paderborn Pflicht. Vor dem DFB-Bundesgericht setzte es für die Meckelenburger eine Niederlage - die Berufung des Clubs gegen ein vorheriges Urteil wurde abgewiesen.

St. Pauli feiert - Das ist das Programm

Der FC St. Pauli hat weitere Details zu seinen Aufstiegsfeierlichkeiten am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Demnach sieht der Plan wie folgt aus:



Ab 13.30 Uhr startet der künftige Bundesligist auf dem Rathausmarkt mit einer Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Die Rednerinnen und Redner hat der Club hier aufgeführt.

Club hier aufgeführt. Ab 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher eine Delegation im Rathaus empfangen.

Parallel dazu startet um 14.30 auf dem Spielbudenplatz ein vom Verein organisiertes Festival. Unter anderem werden dem Club zufolge folgende Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique.

Club zufolge folgende Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique. Um 15 Uhr redet der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Demonstration. Im Anschluss setzt sich der Demonstrationszug vom Rathaus in Richtung Gängeviertel und anschließend zum Molotow zu einer Abschlusskundgebung in Bewegung.

Die Route: Rathausmarkt - Große Johannisstraße - Großer Burstah - Rödingsmarkt - Ludwig-Erhard-Straße - Holstenwall - Johannis-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Feldstraße - Neuer Kamp - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Simon-von-Utrecht-Straße - Holstenstraße - Reeperbahn

Nach Ankunft der Demo-Teilnehmer wird das Team ab 17.30 Uhr die Bühne betreten. Dort findet auch die Übergabe der Meisterschale statt, wenn der Club die Saison als Tabellenerster abschließen sollte.

Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung vom Spielbudenplatz wird ab 17.15 Uhr auf dem Streamingportal Youtube übertragen, teilte der Club weiter mit.

Das ist die Route des Kieler Aufstiegskorsos am Montag

Mehr zum Ablauf der Aufstiegssause am Pfingstmontag:

TV-Tipp: Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke am Sonntag im Sportclub

Im Sportclub im NDR Fernsehen geht es ab 22.45 Uhr unter anderem um den Aufstieg der "Störche" und die Zukunft des Bundesliga-Neulings.

HSV-Trainer Baumgart: "Mit persönlicher Ausbeute nicht zufrieden"

Der HSV hat auch im sechsten Anlauf die ersehnte Bundesliga-Rückkehr verpasst. Durch die Aufstiege von Stadtnachbar St. Pauli und von Holstein Kiel wird der Club zum Zweitliga-Dino. Entsprechend gibt es Diskussionen um die Zukunft von Sportvorstand Jonas Boldt, aber auch um die von Trainer Steffen Baumgart. Der wehrt ab: "Ich habe einen Vertrag nächstes Jahr. Und ich bin hier nicht angetreten, als ich den Vertrag unterschrieben habe, Trainer in der Ersten Liga zu sein, sondern Trainer beim HSV", sagte der 52-Jährige.

Er habe das Gefühl, "mit den Jungs, mit denen ich tagtäglich zusammenhänge, ist alles ruhig. Nicht entspannt, aber wir sind klar in unseren Zielen und unseren Gedanken", sagte er vor dem letzten Spiel der Saison am Sonntag gegen Nürnberg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Die Unruhe komme von außen herein. "Trotzdem muss man sagen, dass ich nicht zufrieden bin", sagte der Trainer. "Auch mit der persönlichen Ausbeute nicht."

Hansa: So schafft es der FCH noch in die Relegation

Die Rostocker haben das Erreichen von Platz 16 in der 2. Liga nicht mehr in eigenen Händen. Ausgerechnet der ungeliebte Erzrivale aus Hamburg aber könnte helfen.

Rostock: Der Data-Talk vor dem Heimspiel gegen Paderborn

"Zügel lockerer gelassen": St. Paulis Coach Hürzeler gnädig

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli hat in der Trainingswoche nach dem Aufstieg in die Bundesliga bei seinen Spielern ein Auge zugedrückt. "Natürlich haben wir die Tage nach dem Aufstieg die Zügel jetzt mal ein bisschen lockerer gelassen", sagte der 31 Jahre alte Coach am Freitag. Es sei auch etwas besonnener als sonst zugegangen, da die Gefahr von Verletzungen bestehe, "weil dann doch der ein oder andere Spieler ein bisschen länger gefeiert hat".

Erster Neuzugang ... für St. Paulis Schach-Bundesliga-Aufsteiger

Mal ein kurzer Schwenk weg vom Fußball für diese spektakuläre Neuverpflichtung des FC St. Pauli: Denn nicht nur die Fußballer, auch die Schachspieler der Hamburger steigen in die Bundesliga auf - und haben nun in Ex-Weltmeister Magnus Carlsen eine sensationelle Unterstützung für die kommende Saison. Bleibt abzuwarten, wie oft sich "Rasenschach-Großmeister" Fabian Hürzeler und der Norweger über Spielzüge austauschen ...

Darum ist die Meisterschale beim Kiel- und nicht beim St.-Pauli-Spiel

Die Meisterschale wird am Sonntag beim Kieler Spiel in Hannover sein und nicht - wie sonst üblich - beim Tabellenführer. Warum eigentlich? Die DFL hat damit einem Wunsch des FC St. Pauli entsprochen. "Sollten wir Meister werden, wollen wir es möglichst vielen Fans ermöglichen, bei der Übergabe der Schale dabei zu sein - und das in unserem Rahmen", sagte Pressesprecher Patrick Gensing dem NDR. Am Pfingstmontag werden die Kiezkicker deshalb bei ihrer Aufstiegsparty geehrt, sollten sie den Titel holen.

Wehen Wiesbaden könnte am Sonntag als Absteiger feststehen. Bei den Hessen dann eine große Meisterparty zu feiern, wäre wohl ohnehin kein guter Stil. Die Entscheidung dürfte also auch ganz im Sinne des Gastgebers sein.

VfL Osnabrück: Bremer Brücke vollständig freigegeben

Auch die Ostkurve darf wieder genutzt werden, damit kann das letzte Saisonspiel von Absteiger VfL Osnabrück am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Hertha BSC vor vollen Rängen stattfinden.

Hansa verpflichtet Shapourzadeh als Direktor Profifußball

Hansa Rostock hat Amir Shapourzadeh als Sportdirektor verpflichtet. Der ehemalige Hansa-Profi unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Kiel feiert Pfingstmontag mit Korso durch die Stadt

Holstein Kiel hat weitere Details für die große Aufstiegsfeier am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Die komplette Mannschaft, Trainer und Staff werden mittags mit einem Korso starten und sollen am Nachmittag am Rathausplatz ankommen. "So möchten wir möglichst vielen Fans an unterschiedlichen Stellen in der Stadt noch einmal die Möglichkeit geben, diese sensationelle Saison und den Aufstieg in die Bundesliga gemeinsam mit unserer Profimannschaft zu feiern", teilte der Club mit. Weitere Einzelheiten sollen in den kommenden Tagen folgen.

Kiel oder St. Pauli? DFL plant mit Zweitliga-Meisterschale zweigleisig

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bereitet für die Übergabe der Meisterschale in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Standorte vor. Die beiden feststehenden Aufsteiger FC St. Pauli sowie Holstein Kiel können beide noch den Titel gewinnen. Bei einem Kieler Platz eins erhält die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp die Meisterschale direkt nach der Partie bei Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Wenn St. Pauli in der parallel stattfindenden Begegnung bei Wehen Wiesbaden den ersten Platz einfährt, erhält der Hamburger Club die Schale aber erst am Montag bei den Aufstiegsfeierlichkeiten auf dem Spielbudenplatz.

St. Pauli am Pfingstmontag: Rathaus, Demo, Aufstiegssause

Die Stadt Hamburg ehrt Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli am Pfingstmontag mit einem Empfang im Rathaus. "Es ist eine gute Tradition, dass der Senat besondere Leistungen und Erfolge Hamburger Sportvereine mit einem Senatsempfang im Rathaus würdigt", heißt es in der Einladung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Am selben Tag steigt auch die große Party der Kiezkicker, zu der auch eine "Demonstration für Demokratie und Clubkultur" zählt.

Holstein-Party im Landtag - Daniel Günther glücklich

Liveband, Jubelstürme, Konfettiregen: So eine Party hatte der Kieler Landtag wohl noch nie erlebt. Als die Aufstiegshelden von Holstein Kiel am Dienstag das Parlament enterten, war auch Ministerpräsident Daniel Günther endgültig aus dem Häuschen. "Wir sind wahnsinnig stolz auf euch und trauen euch auch in der Ersten Liga alles zu", rief der Landesvater dem Team von Trainer Marcel Rapp zu. Der Aufstieg habe eine "Riesenbedeutung" für das Land", sagte Günther.

Handball habe das Bundesland mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt seit Jahren im Sport repräsentiert, "Fußball hat aber natürlich noch einmal eine andere gesellschaftliche Breite. Das ist der Hammer, hat Ausstrahlungskraft und wird für Schleswig-Holstein ein Riesengewinn sein."

"Ich bin davon überzeugt - so stark, wie sie in der 2. Liga gespielt haben, dass sie absolut das Zeug haben, auch in der 1. Liga jede Mannschaft zu schlagen. Die haben Bayern hier weggehauen, warum sollten sie nicht andere Mannschaften auch weghauen? Ich traue ihnen alles zu, sie sind super aufgestellt." Ministerpräsident Daniel Günther

Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann eine Aufstiegsfeier. Sie soll auf dem Rathausplatz stattfinden.

"Skipper" Irvine: Party-Tage für St. Paulis Identifikationsfigur

Der Australier verkörpert den Hamburger Bundesliga-Aufsteiger wie kein Zweiter. Dabei sind die Tage für den 31-Jährigen nicht nur sportlich besonders.

Der Eintracht-Erfolg hat einen Namen: Daniel Scherning!

Der BTSV-Trainer Daniel Scherning, erst seit November im Amt, hat einen ganz großen Anteil am Ligaverbleib des Fußball-Zweitligisten.

Kommentar: Die Bundesliga darf sich auf St. Pauli freuen

Der FC St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem unwiderstehlichen "Wir"-Gefühl, attraktivem Fußball und verdient. Fußball-Deutschland darf sich auf die "Freibeuter der Liga" freuen, meint NDR Reporter Matthias Dröge in seinem Kommentar.

Relegation mit Hansa Rostock? Dann am 24. und 28. Mai

Durch den feststehenden Klassenerhalt von Pokalfinalist Kaiserslautern wird die Relegation zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wie geplant am 24. und 28. Mai (jeweils 20.30 Uhr) stattfinden. Schafft es Hansa Rostock noch auf Tabellenplatz 16, wäre Preußen Münster oder Jahn Regensburg der Gegner.

Bundesliga-Service-Post für Fans des FC St. Pauli und Holstein Kiel

Vielleicht schon mal dick im Kalender notieren: Der erste Spieltag der Bundesligasaison 2024/2025 wird vom 23. bs 25. August angepfiffen. Wann die DFL die Spielpläne veröffentlicht, steht noch nicht fest - Ende Juni vermutlich.

Hilft St. Pauli Hansa Rostock am letzten Spieltag?

Diese Zweitligasaison war schon reich an speziellen Spielplan-Konstellationen und bietet für das Finale am nächsten Sonntag (ab 15.30 Uhr im NDR Livecenter) nun noch eine Art i-Tüpfelchen. Ausgerechnet der FC St. Pauli tritt dann beim Drittletzten SV Wehen Wiesbaden an und kann dem Vorletzten Hansa Rostock Schützenhilfe leisten. Beide Clubs pflegen alles andere als eine Freundschaft. Die Mecklenburger liegen einen Punkt hinter Wiesbaden und haben Paderborn zu Gast.

