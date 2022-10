Wolfsburgerinnen starten souverän in die Champions League - 4:0 gegen St. Pölten Stand: 20.10.2022 20:49 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen gelungenen Start in die Champions League gefeiert. Gegen St. Pölten gewannen die "Wölfinnen" am Donnerstagabend im ersten Gruppenspiel mit 4:0 (2:0).

von Martin Schneider

Die Österreicherinnen, die ihre Premiere in der Gruppenphase der Königsklasse feierten, hatten von Beginn an gegen dominante Wolfsburgerinnen das Nachsehen. Ewa Pajor (9., 15.), Lena Lattwein (56.) und Jill Roord (89.) sicherten den überlegenen Niedersächsinnen den Sieg im ersten Gruppenspiel - und in einer einseitigen Partie.

Pajor entblößt die Defensive von St. Pölten

Die Wolfsburgerinnen, die auf die an Corona erkrankte Felicitas Rauch verzichten mussten, begannen schwungvoll. Pajor leitete den Führungstreffer der Gastgeberinnen selbst ein, bekam den Ball nach einem geblockten Schuss von Roord zurück und vollendete zum 1:0. Sechs Minuten später jubelte die Top-Torjägerin der Bundesliga erneut: Sveindis Jonsdottir legte auf, Pajor traf zum 2:0 und zur frühen Vorentscheidung.

Popp dirigiert, Wolfsburg verwaltet

So sehr sich die Gästinnen danach auch mühten, der Klassenunterschied zwischen beiden Teams war in jeder Phase des Spiels offensichtlich. Wolfsburg ließ Ball und Gegnerinnen laufen, die Österreicherinnen fanden keinen Zugriff auf die Partie.

Alex Popp, die als Spielgestalterin im Mittelfeld agierte, bestimmte den Rhythmus des Wolfsburger Spiels und leitete zahlreiche sehenswerte Angriffe der Niedersächsinnen ein. Doch mit der 2:0-Führung im Rücken schonten sie und ihre Mitspielerinnen früh ihre Kräfte für das kommende Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München am Sonntag (live im NDR ab 13.45 Uhr).

Pajor hat den Hattrick auf dem Kopf, doch Lattwein trifft

Dennoch hatten die "Wölfinnen" auch nach dem Seitenwechsel Hunger auf weitere Tore - vor allem Pajor. Doch ihr Kopfball in der 56. Minute wurde geblockt, Nutznießerin Lattwein stand direkt daneben und traf zum 3:0. Die Partie war damit entschieden, und dennoch kam St. Pölten nicht zu gefährlichen Torchancen.

Wolfsburg spielte sowie verteidigte geschickt und brachte den verdienten Erfolg ins Ziel. Die agile Roord krönte ihre gute Leistung in der 89. Minute mit dem 4:0 Endstand - ein Sieg, der auch in der Höhe verdient war.

