Stand: 07.06.2020 11:06 Uhr

Depression: Lübeck-Profi Hoins beendet Karriere

Dennis Hoins von Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat seine Fußballer-Karriere wegen einer Depression mit nur 27 Jahren beendet. "Wenn der Kopf nicht mehr will, hat der Körper keine Chance", erklärte der Offensivspieler den "Lübecker Nachrichten", warum er das Angebot einer Vertragsverlängerung abgelehnt habe. Hoins geht damit den Weg, den Teresa Enke in ihrem Kampf an der Spitze der Robert-Enke-Stiftung propagiert: Offen mit der Krankheit umgehen. Depression ist kein Tabu-Thema mehr - im Gegensatz zu 2009, als der damalige Nationaltorhüter Robert Enke seine psychischen Probleme lange versteckte und sich schließlich das Leben nahm.

"Es hat mich einfach überrollt"

Hoins bedauert sein Karriere-Ende "jetzt, wo wir das große Ziel Dritte Liga erreicht haben, aber für mich ist Schluss."

Der Mittelfeldspieler kam 2017 von Hannover 96 II zum VfB Lübeck und avancierte an der Lohmühle zum Leistungsträger. Für die Schleswig-Holsteiner bestritt er insgesamt 65 Regionalligapartien (elf Tore), zuletzt am 9. November 2019. Danach brach die Krankheit aus. Der VfB hielt die wahren Hintergründe geheim, öffentlich war lediglich von einer Grippe, leichten Verletzungen und Krankschreibungen die Rede.

"Es kam wie aus dem Nichts", sagte Hoins. "Es hat mich gesundheitlich komplett umgehauen, es hat mich einfach überrollt." Der Mittelfeldspieler begab sich in eine Spezialklinik in Bremen und lebt mittlerweile wieder in der Nähe seiner Heimatstadt Verden/Aller. "Es geht mir heute definitiv viel, viel besser", erklärte der 27-Jährige.

Noch keine konkreten Zukunftspläne

Neben seiner Fußballer-Laufbahn hat Hoins ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, konkrete Zukunftspläne hat er aber noch nicht. Fußball wird er nur noch in der Freizeit spielen: "So zum Spaß werde ich sicher irgendwann wieder kicken, auch in einem Verein."

