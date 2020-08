Stand: 06.08.2020 17:17 Uhr

Frings startet in Meppen: "Keine Fehler erlauben"

Profis durch und durch: Der ehemalige Nationalspieler Torsten Frings hat beim Saisonstart des SV Meppen eine positive Überraschung erlebt. Topfit und hoch motiviert stellten sich die Kicker aus dem Emsland beim Trainingsauftakt am Donnerstag ihrem neuen Chefcoach vor. "Schon am Morgen beim Laktattest haben sich die Jungs top präsentiert", sagte Frings, der als Nachfolger von Christian Neidhart erstmals einen Drittligisten trainiert. "Die Jungs sind fit. Es wird eine sehr anstrengende Saison. Deshalb müssen wir konzentriert und hart arbeiten. Wir dürfen uns schon in der Vorbereitung keine Fehler erlauben."

Bleibt Linksverteidiger Amin?

Vor allem in der Zusammenstellung des Teams dürfen sich Frings und Sportvorstand Heiner Beckmann nicht viele Fehlgriffe leisten.

Sieben Abgängen - darunter Torjäger Deniz Undav und Leistungsträger wie Marco Komenda und Marius Kleinsorge - stehen bislang die vier Neuverpflichtungen Christoph Hemlein (1. FC Kaiserslautern), Jeron Al-Hazaimeh (Sportfreunde Lotte), Lukas Krüger (BFC Dynamo) und Lars Bünning (Borussia Dortmund II) gegenüber. Zum Kader gehören derzeit 23 Spieler, die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. "Ob Linksverteidiger Hassan Amin beim SVM bleibt, ist noch unklar", sagte Beckmann. Man sei mit ihm im Gespräch. Amin hatte sich zum Ziel gesetzt, höherklassig zu spielen.

Leugers und Tankulic noch im Aufbautraining

Nicht dabei waren am ersten Trainingstag Kapitän Thilo Leugers und Luka Tankulic. Leugers darf nach seiner Fersen-Operation wahrscheinlich in zwei Wochen wieder mit dem Lauftraining beginnen. Tankulic soll nach seiner Sprunggelenk-OP in etwa zwei Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren können. Frings hat für die kommenden Tage zwei Einheiten pro Tag angesetzt, Am Sonntag haben die Spieler frei. Testspiele und ein Trainingslager sind noch nicht angesetzt. Das erste Punktspiel ist für das Wochenende vom 18. bis 21. September vorgesehen.

