Sieg beim 1. FC Magdeburg: St. Pauli setzt Erfolgsserie fort Stand: 18.02.2023 15:07 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Sonnabend gleich zwei Erfolgsgeschichten fortgesetzt. Das 2:1 (0:1) beim 1. FC Magdeburg war der vierte Sieg im vierten Pflichtspiel im neuen Jahr. Auch die starke Bilanz gegen den FCM wurde um ein Kapitel erweitert.

von Christian Görtzen

Gegen den Lieblingsgegner war es schon der sechste Sieg im siebten Aufeinandertreffen, eine Partie endete remis. Sehr gut sieht die Lage für das Team von Trainer Fabian Hürzeler in der Tabelle aus: Am 21. Spieltag ist der FC St. Pauli mit seinen jetzt 29 Zählern auf den achten Rang vorgerückt. Der Abstiegskampf ist zumindest vorerst kein Thema mehr rund ums Millerntor.

St. Pauli kassiert erstes Gegentor im neuen Jahr

St. Pauli bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen und hatte nach einer knappen Viertelstunde gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Zunächst aber setzte der Australier Connor Metcalfe einen Schuss aus der Drehung knapp neben den Pfosten (13.), kurz darauf schoss Marcel Hartel aus sieben Metern über das Tor (14.).

Aber: St. Pauli verlor danach den Zugriff auf die Partie. Ein Konter wurde zum Ausgangspunkt dafür, dass sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Zwar verhinderte Torhüter Nikola Vasilj in der 17. Minute mit einer starken Parade bei einem Flachschuss von Moritz Kwarteng den Rückstand, aber bei den Norddeutschen häuften sich die Fehler und die Anzahl brenzliger Situationen vor dem eigenen Gehäuse.

Ein Patzer leitete auch das 0:1 ein. Er resultierte aus einem Einwurf für die Braun-Weißen und einem zu kurz geratenen Querpass zur Spielfeldmitte von Leart Paqarada. Der Ball gelangte über Amara Condé zu Baris Atik, der aus 16 Metern das 1:0 für die Gastgeber erzielte (39.). Es war der erste Gegentreffer für St. Pauli im neuen Jahr. Mit dem Resultat ging es auch in die Pause.

Irvine gleicht per Kopfball für St. Pauli aus

Das Hürzeler-Team erhöhte nach Wiederbeginn zwar den Druck, richtig gefährlich wurde es aber zunächst nicht. Stattdessen hätte es in der 66. Minute fast das 0:2 kassiert. Der von Atik gut in Szene gesetzt Luc Castaignos scheiterte aus kurzer Distanz an Vasilj. Mindestens so gut war aber auch wenig später die Chance auf der anderen Seite. Maurides jagte den Ball aus sechs Metern über das Tor (72.). Allerdings war das schnell vergessen. Jackson Irvine sorgte dafür. Der Australier köpfte nach einer Ecke von Paqarada mit Entschlossenheit die Kugel zum 1:1 ein (74.).

Medic lässt die Braun-Weißen jubeln

Und es kam sogar noch besser: St. Pauli drehte die Partie. Hartel dribbelte mit dem Ball an die Strafraumgrenze, passte dann quer zum aufgerückten Abwehrspieler Jakov Medic - und der Kroate erzielte dann tatsächlich das 2:1 (88.). Magdeburg versuchte noch einmal alles. Doch die Norddeutschen ließen nichts mehr zu und setzten ihre Siegesserie fort.

21.Spieltag, 18.02.2023 13:00 Uhr Magdeburg 1 FC St. Pauli 2 Tore: 1 :0 Atik (39.) 1: 1 Irvine (74.) 1: 2 Medic (88.)

Magdeburg: Reimann - Bockhorn (80. Lawrence), Heber, Sechelmann, Ullmann - Elfadli, Conde (85. Rieckmann), El Hankouri (61. Tat. Ito) - Kwarteng, Brünker (61. Castaignos), Atik

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Fazliji (69. D. Otto), Mets - Wieckhoff (46. Maurides), Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe, Daschner (87. Matanovic), Afolayan (90.+3 Beifus)

Zuschauer: 24278



