Schlusslicht SV Meppen überrascht gegen Ingolstadt Stand: 30.11.2020 20:52 Uhr Dem Fußball-Drittligisten SV Meppen ist ein überraschender 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Ingolstadt gelungen. Der Tabellenletzte zeigte eine überragende kämpferische Leistung.

von Hanno Bode

Die Gastgeber erwischten am Montagabend im Meppener Dauerregen einen Start nach Maß. Bereits in der fünften Minute sorgte Luka Tankulic mit einem Linksschuss aus kurzer Distanz ins lange Eck für das 1:0. René Guder hatte sich zuvor den Ball auf der rechten Seite erkämpft und präzise vorgelegt. Ingolstadt zeigte sich unbeeindruckt vom frühen Rückstand und initiierte trotz der schwierigen Bodenverhältnisse einige ansehnliche Angriffe.

Im letzten Drittel des Feldes fehlten der Elf von Coach Tomas Oral dann jedoch Lösungen, die vielbeinige SVM-Abwehr entscheidend auseinanderzuziehen. Ein Kopfball von Caniggia Elva, den Keeper Erik Domaschke mit den Fingerspitzen über das Lattenkreuz lenkte (28.), war die beste Chance der "Schanzer" im ersten Abschnitt.

Rama trifft gegen Ex-Club

Zu diesem Zeitpunkt führten die Emsländer bereits mit 2:0. Und auch der zweite Treffer war ein Beispiel für die Willensstärke, die das Team von Coach Torsten Frings zeigte. Der frühere Ingolstädter Valdet Rama ging nach einem eigentlich zu ungenauen Tankulic-Zuspiel viel energischer als Nico Antonitsch zum Ball, umkurvte danach noch Keeper Fabijan Buntic elegant und vollendete sicher (24.). Für den 33-Jährigen, der von 2008 bis 2009 beim früheren Bundesligisten unter Vertrag gestanden hatte, war es der zweite Saisontreffer.

Tankulic hat das 3:0 auf dem Fuß

Auch im zweiten Abschnitt waren die Emsländer sehr griffig in den Zweikämpfen und hatten immer wieder ihre Umschaltmomente. Einen von diesen hätte Tankulic beinahe zum 3:0 genutzt. Der Schuss des Offensivakteurs verfehlte nur um Haaresbreite das Ziel (67.). Chancen dieser Güteklasse besaßen die Gäste weiterhin nicht, obwohl sie unentwegt anrannten und versuchten, ein Powerplay aufzuziehen. In vorderster Front mangelte es den Bayern jedoch an jeglicher Durchschlagskraft.

Ingolstadt im Angriff zu harmlos

Sturm-Hüne Stefan Kutschke - mit vier Treffern erfolgreichster FCI-Schütze - kam überhaupt nicht zur Geltung. Nur der eingewechselte Dennis Eckert Ayensa stellte die Meppener Verteidigung hin und wieder vor einige Schwierigkeiten. Doch unter dem Motto: "Problem erkannt - Problem gelöst", wurde auch der frühere Spanien-Legionär im Kollektiv vom Toreschießen abgehalten.

So blieb es am Ende beim 2:0 für Meppen, das zwar trotz dritten Saisonsieges zwar Schlusslicht bleibt, nach diesem Coup aber etwas hoffnungsfroher in die Zukunft schauen darf.

13.Spieltag, 30.11.2020 19:00 Uhr SV Meppen 2 FC Ingolstadt 0 Tore: 1 :0 Tankulic (5.) 2 :0 Rama (24.)

SV Meppen: Domaschke - Osée, Puttkammer, Bünning, Amin - Guder, Egerer, Andermatt, Rama (79. Krüger) - Tankulic (86. Al-Hazaimeh), Düker (66. Tattermusch)

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch (56. D. Eckert), T. Schröck, Gaus - M. Stendera, Kotzke, Röhl (73. Niskanen) - Elva, Kutschke, Bilbija (85. Beister)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Domaschke - Osée, Puttkammer, Bünning, Amin - Guder, Egerer, Andermatt, Rama (79. Krüger) - Tankulic (86. Al-Hazaimeh), Düker (66. Tattermusch)Buntic - Heinloth, Antonitsch (56. D. Eckert), T. Schröck, Gaus - M. Stendera, Kotzke, Röhl (73. Niskanen) - Elva, Kutschke, Bilbija (85. Beister)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 30.11.2020 | 21:00 Uhr