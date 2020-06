Stand: 02.06.2020 20:52 Uhr

SV Meppen muss sich mit Remis begnügen von Christian Görtzen, NDR.de

Zwei Spiele, ein Punkt - die Fortsetzung der Saison in Zeiten der Corona-Pandemie hatten sie sich beim Fußball-Drittligisten SV Meppen gewiss anders vorgestellt. Drei Tage nach dem ernüchternden 1:3 im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers musste sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Dienstagabend in Düsseldorf beim Gegner KFC Uerdingen mit einem 0:0 zufrieden geben. Nach dem 29. Spieltag weisen die Emsländer nun 43 Zähler vor, sie finden sich damit im vorderen Mittelfeld der Tabelle wieder.

Meppen mit Chancen-Plus vor der Pause

Neidhart hatte seine Anfangsformation im Vergleich zum Würzburg-Spiel auf drei Positionen verändert: Yannick Osée, Nicolas Andermatt und René Guder ersetzten Hassan Amin (fünfte Gelbe Karte), Willi Evseev und Marius Kleinsorge (beide Bank).

29.Spieltag, 02.06.2020 19:00 Uhr KFC Uerdingen 0 SV Meppen 0 Tore:

KFC Uerdingen: Vollath - Bittroff, Maroh, Lukimya, Dorda - Daube (60. Pflücke), Matuschyk, Ibrahimaj (46. Evina) - R. Rodriguez (77. Großkreutz) - Osawe, Grimaldi (46. Kinsombi)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Osée, Puttkammer, Komenda - Egerer, Leugers (60. Evseev) - Guder (84. Kremer), Andermatt (83. Düker), Rama (70. Kleinsorge) - Undav

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel

Die erste gute Chance der Partie hatten die Emsländer - durch Valdet Rama, der am KFC-Schlussmann René Vollath scheiterte (7.). Rama war sehr auffällig, bald darauf setzte er mit einem Volley-Zuspiel in die Tiefe Guder in Szene, doch der Offensivspieler kam einen Schritt zu spät (14.). Nach einer weiteren Viertelstunde der Unterhaltungsarmut war es dann erneut Guder, der dem ersten Treffer der Partie recht nahe kam. Nach Vorlage von Osée brachte aber auch der gebürtige Hamburger den Ball nicht an Vollath vorbei (30.). Damit war die interessanteste Phase des ersten Abschnitts angebrochen. Wenige Sekunden später profitierte auf der anderen Seite Uerdingens Osayamen Osawe von einem Ausrutscher Osées, doch Meppens Schlussmann Erik Domaschke wehrte den Schuss mit dem Knie ab (31.). Und wiederum nur kurz darauf legte Janik Jesgarzewski nach schöner Einzelleistung für Rama auf, der den Ball aus 17 Metern knapp über den rechten oberen Torwinkel jagte (34.). Mit dem torlosen Remis ging es schließlich in die Kabinen.

Guder hat Führung für SVM auf dem Fuß

Auch in der zweiten Halbzeit waren es die Norddeutschen, die zuerst zu einer Gelegenheit kamen - und die war von exzellenter Qualität. Nach Steilpass von Deniz Undav kam Guder mit dem Ball am Fuß am herausgeeilten Vollath vorbei, seinen Flachschuss auf das verwaiste Tor blockte aber Dominic Maroh in höchster Not (55.). Der schludrige Umgang mit den Chancen hätte sich beinahe bald darauf gerächt: Osawe verpasste sechs Meter vor der Torlinie haarscharf einen Pass von Christian Kinsombi (64.). Im weiteren Verlauf der Partie zeigte sich zwar, dass beide Teams mehr als einen Zähler wollten, ein Treffer fiel aber nicht mehr - auch weil Meppens Julius Düker in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Kopfball knapp neben das KFC-Tor setzte.

