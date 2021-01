SV Meppen holt wichtigen Dreier - Sieg gegen Saarbrücken Stand: 09.01.2021 15:55 Uhr Der SV Meppen hat sich in der Dritten Liga ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze erspielt. Die Emsländer gewannen am Sonnabend mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken.

von Sebastian Ragoß

"Es war wichtig für uns, endlich einmal wieder einen Heimsieg zu holen", freute sich Meppens Trainer Torsten Frings. Die spielstarken Saarländer waren zunächst das überlegene Team. Der Ball lief gut durch die Reihen des Aufsteigers, die große Chance zur frühen Führung ergab sich allerdings aus einem Konter: Minos Gouras lief beinahe über das gesamte Spielfeld, scheiterte jedoch am sehr stark reagierenden SVM-Keeper Eric Domaschke (8.). Auch der Kopfball von Sebastian Jacob war eine gute Gelegenheit für die Gäste (15.).

Meppens Offensivbemühungen blieben lange Zeit Stückwerk. Der neuverpflichtete Mittelstürmer Tom Boere hatte keine Chance, seine Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Er leitete aber indirekt die überraschende Führung ein. Nach seinem Querpass zwang Rene Guder Saarbrückens Schlussmann Daniel Batz mit einem Distanzschuss zu einer Parade. Doch in diesem Fall war aufgeschoben nicht aufgehoben: Beim folgenden Eckball stieg Lars Bünning hoch und versenkte den Ball zum 1:0 (32.).

SVM-Keeper Domaschke nicht zu überwinden

Meppen wurde selbstbewusster, gleichzeitig war den Gästen anzumerken, dass sie der unterwartete Rückstand doch aus dem Konzept brachte. Für die SVM-Defensive war dies eine gute Nachricht, für Freunde des gepflegten Fußballs nicht.

Den Emsländern konnte es Recht sein. Außerdem hatten sie in Domaschke einen Torwart, der an diesem Nachmittag nicht zu überwinden war. In der 72. Minute zirkelte Markus Mendler einen Freistoß Richtung Winkel, Domaschke klärte mit einer glänzenden Flugeinlage. Einem Treffer noch näher war jedoch der SVM wenig später: Markus Ballmert köpfte den Ball nach einem Freistoß an den Pfosten (80.).

Und es passte zum Spielverlauf, dass Domaschke für das letzte Highlight der Partie sorgte, als er erneut einen Freistoß von Mendler entschärfte (87.). "Er ist in den letzten Wochen sehr stabil und hat uns heute mit seinen Paraden den Sieg gerettet", lobte Frings seine Nummer eins und betonte: "Ich bin zu 1.000 Prozent vom Klassenerhalt überzeugt."

18.Spieltag, 09.01.2021 14:00 Uhr SV Meppen 1 Saarbrücken 0 Tore: 1 :0 Bünning (32.)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Osée, Bünning, Amin - Egerer, Piossek (88. Al-Hazaimeh) - Guder, Tankulic (84. Evseev), Rama (75. Hemlein) - Boere

Saarbrücken: Batz - Breitenbach, Zellner, Uaferro, Barylla - Zeitz (74. Golley) - Jänicke (46. Günther-Schmidt), Kerber - Shipnoski, Gouras (68. Mendler) - Jacob

Zuschauer:



