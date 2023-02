SV Meppen beendet Negativserie - VfB Oldenburg chancenlos Stand: 11.02.2023 16:02 Uhr Der SV Meppen hat in der Dritten Liga erstmals seit August wieder gewonnen. Gegen 1860 München gab es einen 2:1 (1:0)-Sieg. Oldenburg verlor mit 0:3 (0:2) bei der SV Elversberg.

Der Knoten ist geplatzt beim SV Meppen: Nach zuvor 17 Spielen ohne Sieg in der Dritten Liga bezwangen die Emsländer am Sonnabend 1860 München mit 2:1. Für den entscheidenden Treffer sorgte Winter-Neuzugang Marcos Alvarez in der 58. Minute.

In der ersten Hälfte hatte Marek Janssen den SVM in Führung geschossen (19.), Marcel Bär glich in der Nachspielzeit aus. Dann kam der große Auftritt von Alvarez, der den Ball überlegt ins Tor schlenzte. 1860 rannte an, hatte Chancen, doch dieses Mal hatte Meppen auch das nötige Glück, um seine Negativserie zu beenden und den letzten Tabellenplatz zu verlassen. (Die Statistik zum Spiel)

Oldenburg in der Defensive zu anfällig

Oldenburg wollte beim souveränen Tabellenführer Elversberg mitspielen und sich nicht nur auf die Defensive beschränken. Der Ball lief in einigen Szenen gut. Doch ebenso deutlich wurde, dass die Grenze zwischen Mut und Naivität mitunter schmal ist.

Denn in der Abwehrarbeit waren die Niedersachsen mehrmals nachlässig und unaufmerksam. Elversberg nutzte dies eiskalt aus und ging schnell mit 2:0 in Führung. Beide Male bugsierte Nick Woltemade den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (8./17.).

Damit war schon früh eine Vorentscheidung gefallen, zu deutlich waren die Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Aufsteigern. Der VfB kam erst in der 49. Minute zu einer guten Chance, als Jakob Bookjans den Pfosten traf. Es blieb ein kurzes Aufflackern. Wenig später erhöhte Jannik Rochelt auf 3:0 (54.) und sorgte für den Endstand in einer recht einseitigen Partie. (Die Statistik zum Spiel)

