Rostock: Unbekannte greifen vor Hansa-Spiel Jugendfußballer an Stand: 19.02.2023 16:26 Uhr Die Polizei war rund um das Spiel von Hansa Rostock gegen Darmstadt (0:1) mit 650 Beamten im Einsatz und hat zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Übergriffen auf vom Club eingeladene schwedische Jugendfußballer. Die Vereinsführung reagierte mit deutlichen Worten.

Vor dem Spiel des FC Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 haben etwa zehn Unbekannte Spieler zweier schwedischer Fußball-Jugendmannschaften aus Kalmar angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Besonders pikant: Die beiden Teams waren auf Einladung des FC Hansa zu Besuch in die Hansestadt gekommen. Die Rede ist von einem körperlichen Übergriff auf die Jugendlichen. Zehn unbekannte Täter sollen die Sportler laut Polizei in der Nähe des Stadions attackiert haben. Dabei sei den Schweden ins Gesicht geschlagen worden. Einige wurden laut Polizei verletzt - aber nicht schwer. Die Untersuchungen laufen.

Fahrzeuge von Gästefans und Polizisten angegriffen

Zudem ermitteln die Beamten wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Hansa-Anhänger hatten in der ersten Halbzeit Pyrotechnik gezündet. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Partie gegen Darmstadt unterbrochen werden.

Nach dem Spiel seien zwei Shuttle-Busse besetzt mit Gästefans von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Solche Angriffe gab es auch auf zwei Polizeiwagen. Darüber hinaus wurden im Stadionumfeld parkende Autos aufgebrochen.

"Asoziale und völlig sinnbefreite Handlungen"

Die Clubführung reagierte am Sonntag mit deutlichen Worten auf die Vorfälle. "Mit derart asozialen und völlig sinnbefreiten Handlungen werden Grenzen überschritten und man kann sich als Verein für so ein Verhalten nur schämen", teilte Hansa in einer Stellungnahme auf der Club-Homepage mit. Insbesondere dem Hansa-Nachwuchs sei ein Bärendienst erwiesen worden. "Unsere Jungen Hanseaten freuen sich, sich mit attraktiven Gegnern messen zu können und ein paar Idioten sorgen dafür, dass sich Vereine künftig dreimal überlegen, ob sie nach Rostock kommen."

Mit Blick auf die Steinwürfe sprach Hansa von "lebensgefährlichen Aktionen", für die es keinerlei Rechtfertigung geben könne. Der Umstand, dass während des Spiels Hansa-Anhänger im Stadion durch den massiven Einsatz von Pyrotechnik für eine mehrminütige Spielunterbrechung gesorgt hatten, wurde vom FC Hansa in der Mitteilung nicht kritisiert.

Gespräche über Länderspiele der Frauen im Ostseestadion

Hansa hatte am Samstagabend im Ostseestadion mit 0:1 gegen Darmstadt 98 verloren. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war vermutlich anwesend, weil derzeit Gespräche zwischen Hansa Rostock und dem Deutschen Fußballbund laufen. Ein Thema: Das Ostseestadion könnte zukünftig Austragungsort für Fußballländerspiele der Frauen sein.

Weitere Informationen Hansa Rostock: Hadern nach der Niederlage gegen Darmstadt Beim 0:1 im Heimspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter hatten die Mecklenburger in der ersten Hälfte mit viel Herz gespielt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.02.2023 | 12:00 Uhr