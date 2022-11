Positiver Dopingtest bei HSV-Verteidiger Vuskovic Stand: 12.11.2022 18:00 Uhr Mario Vuskovic vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht unter Dopingverdacht. Beim 20 Jahre alten Kroaten wurde bei einer Trainingskontrolle EPO festgestellt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ermittelt.

Nach Angaben des DFB hat die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) bei Vuskovic die Substanz Erythropoetin (EPO) festgestellt. Der Kontrollausschuss hat gemäß den DFB-Anti-Doping-Richtlinien ein Verfahren gegen den Verteidiger eingeleitet und ihn zu einer Stellungnahme aufgefordert. Auch steht ihm das Recht zur Öffnung der B-Probe zu.

Von wann genau die positive Probe stammt, gab der DFB nicht bekannt. Vuskovic stand noch am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in Fürth auf dem Platz.

Vuskovic fehlt beim Sieg gegen Sandhausen

Vuskovic hatte beim 4:2-Sieg der Hamburger gegen den SV Sandhausen erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf gestanden - "aus privaten Gründen", hatte der HSV zunächst mitgeteilt. Am Samstagabend äußerte sich der Zweitligist dann zu den Ermittlungen.

"Wir können die Ermittlungen - von denen wir kürzlich überrascht wurden - gegen unseren Spieler Mario Vuskovic bestätigen. Da uns bislang sehr wenige Details des Ermittlungsstandes bekannt sind, können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht detaillierter äußern", so der HSV, der Vuskovic vorerst auch aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen hat.

