Nur 6.000 Zuschauer? Hansa Rostock erwägt Klage Stand: 02.02.2022 18:00 Uhr In Deutschlands Fußball-Stadien dürfen wieder bis zu 10.000 Zuschauer, beim FC Hansa Rostock aber nicht. Der Fußball-Zweitligist will sich möglicherweise juristisch wehren.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will den möglichen Rahmen, den die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien am Mittwoch festlegten, offenbar nicht ausschöpfen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV dürfen trotz des Beschlusses beim Heimspiel am übernächsten Freitag gegen Werder Bremen nur 6.000 Zuschauer ins Ostseestadion. Demnach prüft der FC Hansa Rostock, ob er zeitnah Klage beim Oberverwaltungsgericht einreichen wird.

Der Verein sieht sich klar benachteiligt und spricht von Willkür. Vorstand und Aufsichtsrat treffen sich am Donnerstagnachmittag und wollen dann abschließend über die Einreichung der Klage beraten.

