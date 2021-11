Neue Corona-Verordnung: Wolfsburg storniert Dortmund-Tickets Stand: 24.11.2021 09:04 Uhr Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schränkt ab heute auch die Zuschauer-Zahlen beim Sport wieder ein. Stadion und Hallen dürfen auch unter 2G nur zu 50 Prozent ausgelastet werden, maximal 25.000 Zuschauer sind zugelassen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und Drittligist Eintracht Braunschweig haben darauf bereits reagiert. Besonders betroffen sind die Wolfsburger, die nach eigenen Angaben für das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonnabend gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr, NDR Livecenter) bereits mehr als die zugelassenen 15.000 Tickets verkauft hatten. Daher wurden alle im Vorverkauf abgesetzten Eintrittskarten wieder storniert.

Platzbelegung wieder im "Schachbrettmuster"

Die neue Belegung der Plätze werde nach dem in der Corona-Pandemie bereits praktizierten "Schachbrettmuster" erfolgen, teilte der VfL mit. Bis zum Erreichen der Sitzplätze muss zudem wieder eine medizinische Maske getragen werden. Über das Prozedere bei der Rückabwicklung will Wolfsburg die betroffenen Fans nach Absprache mit dem Gesundheitsamt informieren.

Braunschweig stoppt Verkauf für Spiele gegen Meppen

Für Drittligist Braunschweig stehen in Magdeburg und in Würzburg zunächst zwei Auswärtsspiele an. Die "Löwen" stoppten aber bereits den Kartenvorverkauf für das Heimspiel gegen den SV Meppen am 4. Dezember. Man sei in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden, um die notwendigen Anpassungen im Hygienekonzept vorzunehmen, hieß es auf der Website des Clubs.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 24.11.2021 | 08:15 Uhr