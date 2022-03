Nach Corona-Ausbruch: HSV-Spiel gegen Erzgebirge Aue wird verlegt Stand: 11.03.2022 23:05 Uhr Einen Tag nach dem Bekanntwerden eines Corona-Ausbruchs beim Hamburger SV hat die Deutsche Fußball Liga einer Verlegung des Zweitliga-Heimspiels der Hamburger gegen Erzgebirge Aue zugestimmt. Das teilte der HSV am späten Freitagabend mit.

Die Partie war für Sonnabend (13.30 Uhr) angesetzt. Der HSV hatte sein Training am Freitagnachmittag aber nur mit 13 Feldspielern und vier Torhütern absolvieren können. Laut DFL-Mitteilung meldeten die Hamburger am Freitagabend noch einen weiteren positiven Corona-Befund. Damit sei die Mannschaft nicht mehr spielfähig gewesen. Wann das Heimspiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Boldt nennt Entscheidung "folgerichtig"

HSV-Vorstand Jonas Boldt bewertete die Verbandsentscheidung in einer Mitteilung des Vereins als folgerichtig. "Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können", sagte er. Nach Angaben des Clubs hatte sich "ein Großteil des Kaders und des Staffs mit dem Coronavirus angesteckt". Der HSV hatte daraufhin am Donnerstag einen Antrag auf Spielverlegung gestellt.

Aue hatte sich auf den Weg gemacht

Die gegnerische Mannschaft aus Aue hatte sich am Freitagmittag auf den Weg nach Hamburg gemacht weil sie nicht länger auf eine Entscheidung der DFL warten wollte. "Wenn die Partie nicht abgesagt ist, gehen wir davon aus, dass gespielt wird. Wir können ja nicht erst 17 Uhr nach Hamburg losfahren", hieß es von den Sachsen.

Düsseldorf muss offenbar antreten

Auch Düsseldorf trat die Reise zum Auswärtsspiel nach Paderborn an, obwohl die Fortuna ebenfalls einen Antrag auf Spielverlegung gestellt hatte. Bei den Düsseldorfern sind aktuell 14 Spieler und unter anderem auch Cheftrainer Daniel Thioune von einer Corona-Infektion betroffen. "Wir haben noch keine finale Rückmeldung der DFL. Wir müssen daher davon ausgehen, dass das Spiel stattfindet", sagte Sportchef Christian Weber am Freitagnachmittag. Die Partie ist für Sonnabend (13.30 Uhr) geplant.

Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 16 Akteuren müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. Gesperrte und Verletzte gelten dabei als "zur Verfügung stehend".

