Nach 20 Jahren: Bester verlässt den HSV

Er gehört beim HSV beinahe schon zum Inventar. Doch am Monatsende wird Marinus Bester seinen Herzensclub nach 20-jähriger Tätigkeit in verschiedenen Positionen verlassen. Der aktuelle Co-Trainer und Talentebegleiter des Fußball-Zweitligisten tue dies auf "eigenen Wunsch", teilten die Hamburger am Montagabend mit. "Ich habe mich schon seit längerer Zeit damit beschäftigt und möchte unbedingt noch einmal etwas Neues ausprobieren. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem das noch möglich ist", wird der frühere Angreifer in der Mitteilung des HSV zitiert.

Rennung kommt überraschend

Am kommenden Mittwoch feiert Bester seinen 50. Geburtstag. Dass er dem Bundesliga-Gründungsmitglied aus freien Stücken den Rücken kehrt, kommt sehr überraschend. Noch vor zwei Tagen hatte der gebürtige Hamburger sein inniges Verhältnis zum Traditionsclub in der "Bild" mit den Worten: "Bei einer Herz-OP würden die Ärzte bei mir eine Raute in der Brust vorfinden", beschrieben.

Stürmer, Pressesprecher, Teammanager

Bester hatte in seiner aktiven Zeit 40 Pflichtspiele für das Profiteam der Hanseaten bestritten und dabei acht Treffer erzielt. Der ganz große Durchbruch blieb dem Stürmer im HSV-Trikot allerdings verwehrt. Zudem ging er in Deutschlands Beletage für Werder Bremen und den FC Schalke 04 auf Torejagd. Nach seinem Laufbahnende bekleidete der bei seiner "Liebe", wie der den Club jüngst titulierte, unter anderem die Ämter des Pressesprechers und Team-Managers. Nun endet beim Zweitligisten, der in den vergangenen Dekaden auf allen Ebenen eine hohe Personalfluktation hatte, eine Ära. Welcher neuen Aufgabe sich der 47-Jährige widmen will, ließ er offen.

Becker betont einvernehmliche Trennung

Der HSV teilte mit, dass die von Bester absolvierte Schnittstellenarbeit zwischen Nachwuchs- und Profibereich auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim Zweitligisten spielen werde. "Wir wollen die jungen Spieler bestmöglich an die erste Mannschaft heranführen", erklärte Sportvorstand Ralf Becker. Er betonte zugleich, dass beide Seiten nicht im Streit auseinander gehen: "Wir wissen Marinus' Leistungsbereitschaft und Verdienste für den HSV sehr zu schätzen. Wir haben offen und ehrlich miteinander kommuniziert und haben am Ende diese gemeinsame Entscheidung getroffen."

