Mehr Frauen im deutschen Profi-Fußball: Hat der Wandel eingesetzt? Stand: 21.03.2022 12:20 Uhr Eine Frau führt die Deutsche Fußball Liga (DFL), beim Neuaufbau des DFB wirken gleich mehrere Frauen mit und gerade hat Eintracht Braunschweig erstmals eine Präsidentin bekommen. Wo stehen der deutsche Fußball und seine Frauen im Jahr 2022?

von Florian Neuhauss

Wohl noch nie hat eine Mitgliederversammlung eines Drittligisten so viel Aufmerksamkeit bekommen wie zuletzt bei Eintracht Braunschweig. Der Grund hat einen Namen: Nicole Kumpis. Zum ersten Mal in seiner 127-jährigen Geschichte hat das Bundesliga-Gründungsmitglied eine Präsidentin. Und sie ist die überhaupt erst dritte Vereinschefin in der Geschichte des deutschen Profifußballs.

"Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so eine große Welle schlägt", sagte Kumpis im NDR Sportclub. "In der Region Braunschweig war das Thema Frau nie gefragt." Ganz am Anfang sei sie darauf angesprochen worden. Aber nachdem sie gesagt hatte, dass dies kein Thema für sie sei, sei es das gewesen. "Aber seit klar ist, dass ich die Wahl gewonnen habe, schlägt das national sehr hohe Wellen."

Fanvertreterin Breit: "Fußball zukunftsfähig aufstellen"

Das war allerdings abzusehen. Denn auch wenn die DFL-Taskforce "Zukunft Profifußball" vor über einem Jahr ihre Ergebnisse präsentiert und unter anderem mehr Diversität in Clubs gefordert hat, hat sich in der Frauenfrage bei den 36 Erst- und Zweitligisten nichts getan. "Das ist unfassbar ernüchternd", unterstrich Taskforce-Mitglied Helen Breit.

"Es spiegelt weder unsere gesellschaftlichen Verhältnisse wider noch kann man es vergleichen mit der freien Wirtschaft. Und ich glaube, spätestens dann müssten alle Alarmglocken läuten", betonte Breit, die auch Vorsitzende des Fanbündnisses "Unsere Kurve" ist.

Aus ihrer Sicht ist es notwendig, die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität endlich in den Vordergrund zu rücken. "Aber ich sehe in den Vereinen keine breite Bewegung. Dabei wäre das notwendig, um sich zukunftsfähig aufzustellen."

Wolfsburgs Schult: "Aktuelle Generation verdient Respekt"

Dieses Thema haben sich auch die Frauen von "Fußball kann mehr" auf die Fahnen geschrieben. "Die Generation, die jetzt gerade kommt, verdient sich Respekt. Man muss sehen, dass der Fußball nicht nur männlich dominiert ist, sondern dass es auch eine weibliche Seite gibt, die ziemlich charakterstark sein kann und dass man diese Seite auch braucht", erklärte Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg.

Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen hat sich die 31-Jährige besonders den Wandel beim DFB zum Ziel gesetzt. Nach reiflicher Überlegung hatten die Frauen darauf verzichtet, mit einer eigenen Kandidatin an den Präsidentschaftswahlen teilzunehmen. Das Ergebnis des DFB-Bundestages hat sie aber erfreut zur Kenntnis genommen: "Jetzt bin ich gespannt, wie sich es entwickelt. Noch kann man nicht allzu viel sagen - außer den Zahlen: Vorher saß eine Frau im Präsidium, jetzt sind es fünf. Wir hoffen, dass sich auch was ändert."

Die Hoffnung darauf hatte Bibiana Steinhaus-Webb schon früh aufgegeben ("Angst vor Veränderung"). Die ehemalige deutsche Profischiedsrichterin, die sich mit ihrem Engagement für das Projekt "Fußball kann mehr" auf einmal sogar Druck des damaligen Vizepräsidenten Rainer Koch ausgesetzt sah, wechselte als Schiedsrichterinnen-Chefin zur englischen Profiliga. Bemerkenswert: Die neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning setzte sich in der direkten Wahl gegen Langzeit-Funktionär Koch durch.

Neue Verantwortungsträgerinnen als Hoffnungsschimmer

Fanvertreterin Breit bedauert Steinhaus-Webbs Abschied aus Deutschland zutiefst, betonte aber auch: "Es hat sich noch nicht viel verändert. Aber es gibt ein paar Hoffnungsschimmer. Und beim DFB bewegt sich ja alles langsamer, deshalb sehe ich das mal als ein starkes Zeichen." Für sie bleiben die Frauen in der DFB-Führung allerdings genauso wie die neue Geschäftsführerin Donata Hopfen an der Spitze der DFL "immer noch Exotinnen".

Nun müssten die Proficlubs nachziehen - und Breit sieht dringenden Bedarf, den Druck zu erhöhen. "Wir brauchen eine Frauenquote im Fußball. Würde sich ohne sie etwas verändern, hätten wir ja schon die Veränderung - aber wir haben sie nicht!", sagte sie und fügte mit Blick auf Eintracht-Präsidentin Kumpis hinzu: "Wir können ja nicht das Tempo befürworten, dass wir jetzt haben. Es ist schön, dass wir nun über eine Frau sprechen. Aber sollen wir einfach noch mal 20 Jahre warten und dann haben wir eine zweite?"

Braucht auch der Fußball eine Frauenquote?

Die Frauenquote - für viele ein Schreckgespenst. Für Breit ist die Quote in der Wirtschaft ein Vorbild: Sie habe das "Scheinargument" entlarvt, dass es keine qualifizierten und kompetenten Frauen gäbe. "Es ist ein Nadelöhr, das von Männern gemacht wird. Die Strukturen im Fußball können wir nur durch eine radikale Maßnahme aufbrechen. Wir müssen die Türen weit aufmachen und auch offen lassen. Und gerne auch als Übergangsphase: Denn dann wäre die Sache in zwei Jahren erledigt."

Eintracht-Präsidentin Kumpis fordert individuelle Lösungen

Dass sich Kumpis in Braunschweig in einer Wahl (und ohne Quote) durchgesetzt hat, findet Schult "ein tolles Signal und eine richtig tolle Aussage". Kumpis' Erfolg fußt nach ihrer eigenen Einschätzung vor allem darauf, dass sie ob ihr langen Verbundenheit mit dem Club so gut unter den "Löwen" vernetzt ist: "Die Mitglieder haben sich ganz bewusst für Nicole Kumpis entschieden - und nicht für eine Frau. Ich komme aus dem Verein - und viele Leute haben mir das zugetraut." Von einer Frauenquote hält sie indes nicht viel: "Die hätte wahrscheinlich eher dazu geführt, dass mich die Leute nicht so gern gewählt hätten."

Breit: Frauen an der Leistung messen

So ist sich Kumpis sicher, dass ihr und ihrem Team die Aufmerksamkeit zugutekommt. Darauf setzt auch Soziologin Breit: "Ich freue mich über jede Frau, die sichtbar wird im Fußball, in Führungsrollen, weil es zeigt, dass es ein anstrengender Weg ist, aber auch, dass es machbar ist. Und wir brauchen so dringend 'Role-Models': Personen, die vorangehen."

Der Weg zu Normalität dürfte aber noch ein langer sein. Das zeigen nicht zuletzt diverse Kommentare von Fußballfans in den Sozialen Netzwerken. Dort wird noch viel zu oft Kleidung, Aussehen oder einfach das Frausein thematisiert statt Kumpis' Qualitäten.

Und Breit weist auch noch auf eine weitere Gefahr hin: "Alle Frauen im Fußball sind Vorbilder, ob sie es wollen oder nicht. Sie arbeiten auf einmal stellvertretend für alle Frauen. Und damit geht auch eine Belastung einher." Niemand dürfe den Fehler machen, ihnen nun zu viel zuzumuten: "Es ist nachgewiesen, dass Frauen in vielen Bereichen mehr leisten müssen, um die gleiche Anerkennung zu erfahren. Aber sie müssen nicht dreimal so gut sein wie die Männer. Es reicht, wenn sie gleich gut sind. Alle sind gefragt, das runterzukochen - und auf die Leistung zu schauen."

