Heute live: Podiumsdiskussion mit Teresa Enke und Uli Hoeneß

Der Todestag von Robert Enke jährt sich am 10. November zum zehnten Mal. Im Rahmen einer Aktionsreihe veranstaltet die Robert-Enke-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem NDR Sportclub heute im Theater Aegi in Hannover eine Podiumsdiskussion unter dem Thema "Was haben wir aus dem Tod von Robert Enke gelernt?", an der neben Teresa Enke auch Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, teilnimmt. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Andreas Käckell. Der Sportclub überträgt die Veranstaltung hier auf dieser Seite ab 19 Uhr im Video-Livestream.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion wird die Sportclub Story "Robert Enke - auch Helden haben Depression" in einer Preview gezeigt. Sendetermin im NDR Fernsehen ist der 10. November um 23.45 Uhr. In der NDR Mediathek wird der Film von Henning Rütten heute bereits ab 19 Uhr zu sehen sein.

"An den tollen Freund, Papa und Ehemann erinnern"

Den 10. November wird Teresa Enke im Kreise von Familie und Freunden verbringen. Sie wünscht sich "Stille", um ihres Mannes Robert Enke zu gedenken. Vor zehn Jahren starb der Keeper von Hannover 96. Er litt an einer Depression und beging Suizid. "Wir wollen uns aber nicht den an Depressionen Erkrankten, sondern an den lustigen, an den tollen Freund, Papa und Ehemann erinnern. Wir wollen kein Trübsal blasen", sagte die 43-Jährige.

Teresa Enke: "Depressionen können jeden treffen"

Die Robert-Enke-Stiftung hat sich der Aufklärungsarbeit zum Thema Depression verschrieben. "Und die ist auch immer noch das Wichtigste", erklärte Teresa Enke. Ihr Mann habe immer Angst davor gehabt, in eine Schublade gesteckt zu werden, wenn seine Erkrankung öffentlich würde. "Er hätte sich gewünscht, dass mit Depressionen nicht anders umgegangen würde als mit einem Fußbruch, der sichtbar ist." Die Aufgabe der Siftung sei es deshalb, immer weiterkommen mit dem Thema im Fußball, aber auch in Unternehmen und der Gesellschaft im Allgemeinen. "Denn Robbies Krankheit hatte nichts mit Fußball zu tun. Depressionen können jeden treffen."

