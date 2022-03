Kumpis will Eintracht Braunschweig einen und in die Bundesliga führen Stand: 17.03.2022 14:48 Uhr Erstmals in der 127-jährigen Vereinsgeschichte wird Eintracht Braunschweig von einer Frau geführt. Die neue Vereins-Präsidentin Nicole Kumpis will den Fußball-Drittligisten langfristig wieder in die Bundesliga führen.

"Wir sind Mitbegründer der Bundesliga, haben vor nicht allzu langer Zeit noch dort gespielt und wollen natürlich auch mal wieder oben ein Wörtchen mitreden", sagte Kumpis im NDR Interview. Bis dahin liegen aber noch viel Basisarbeit vor der 48-Jährigen und ein langer Weg vor dem Traditionsclub.

AUDIO: Nicole Kumpis im Interview (6 Min) Nicole Kumpis im Interview (6 Min)

Dass es bei der Eintracht derzeit nicht gerade einträchtig zugeht, hatte auch die Wahl am Mittwochabend gezeigt. Mit 472:411 Stimmen setzte sich Kumpis gegen Mitbewerber Axel Ditzinger durch, der für einen anderen Club-Kurs angetreten war. Mit der früheren Hockey-Nationalspielerin Bettina Heinicke wurde als Vizepräsidentin für die Abteilungen zudem eine Frau aus dem Ditzinger-Team in das fünfköpfige Führungsgremium gewählt.

Weitere Informationen Nicole Kumpis ist Präsidentin von Eintracht Braunschweig Die 48-Jährige ist am Mittwoch auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung als erste Frau in das höchste Amt beim BTSV gewählt worden. mehr

"Das war eine richtungsweisende Sitzung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit von gleich zwei Frauen im Präsidium", sagte Kumpis. "Die Eintracht hat Geschichte geschrieben." Tatsächlich steht zum ersten Mal seit 36 Jahren, als die FDP-Politikerin Gisela Schwerdt für acht Monate Präsidentin des damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld war, wieder eine Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs.

"Ich glaube, dass das hier in Braunschweig eine besondere Konstellation ist und kann nicht sagen, warum das in anderen Clubs nicht funktioniert und es dort keine Frauen in diesen Gremien gibt." Nicole Kumpis

"Ich kenne den Club sehr gut, bin durch meine Arbeit sehr gut vernetzt und bin mit den handelnden Personen vertraut", sagte die Vorständin beim DRK Braunschweig-Salzgitter, die bis 2021 die Eintracht Braunschweig Stiftung leitete. "Deswegen war es auch ein logischer Schritt für mich, hier Verantwortung zu übernehmen."

TV-Tipp: Eintracht-Präsidentin Kumpis zu Gast im Sportclub Moderatorin Sina Braun empfängt Nicole Kumpis am Sonntag ab 22.50 Uhr im Sportclub-Studio.

Sie möchte den Club mit seinen 5.600 Mitgliedern einen, ohne sich dabei zu verbiegen. "Alle werde auch ich sicherlich nicht mitnehmen und von unserem Weg begeistern können. Aber das muss man ja auch nicht", so Kumpis. "Man muss dann akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt und trotzdem eine gemeinsame Basis finden, auf der wir zusammen die Eintracht voranbringen können."

"Wir müssen jetzt die Fans fragen: Was braucht ihr denn? Was können wir tun? Das ist ein Auftrag für uns alle." Nicole Kumpis

Die neue Eintracht-Präsidentin steht für einen Weg, bei dem Fans und Mitglieder wieder mehr mitbestimmen können. "Dieses Fansein, dieses Gefühl, ich gehe am Samstag meine Bratwurst essen, mein Bier trinken, treffe mich vorher mit Freunden an der Südkurve und quatsche darüber, was am letzten Spieltag schiefgelaufen ist und wer heute aufgestellt wird: Dieses Gefühl hatte ja schon vor der Pandemie immer weniger mit dem zu tun, was die Leute mit dem modernen Profifußball verbinden. Und das hat die Corona-Krise noch einmal verstärkt", sagte Kumpis. "Wir müssen jetzt die Fans fragen: Was braucht ihr denn? Was können wir tun? Das ist ein Auftrag für uns alle."

Schon in der Kinderkarre im Eintracht-Stadion

Die 48-Jährige ist bei den "Löwen" von Kindesbeinen an mittendrin statt nur dabei. An ihr erstes Spiel im Eintracht-Stadion könne sie sich gar nicht erinnern, sagte sie. "Mein Vater hat mich damals in der Kinderkarre reingeschoben." Seit Jahren hat sie eine Dauerkarte in der Fankurve, Block 7 auf der Südtribüne.

"Da komme ich her, da gehöre ich hin und da werde ich auch bleiben", sagte Kumpis, die sich aber in Zukunft auch regelmäßig in den VIP-Logen blicken lassen will. Um eben alle auf dem anvisierten Weg zurück in die Bundesliga mitzunehmen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.03.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 3. Liga