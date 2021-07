Kreuzbandriss bei Meppens Kapitän Leugers Stand: 22.07.2021 10:07 Uhr Hiobsbotschaft für den Fußball-Drittligisten SV Meppen und Routinier Thilo Leugers. Der 30 Jahre alte Kapitän hat sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird wohl die komplette Hinrunde ausfallen.

Schon in der vergangenen Saison konnte Leugers aufgrund von Achillessehnenproblemen nur vier Partien bestreiten, sein letzter Einsatz datiert vom 31. Oktober 2020 (0:3 in Dresden). In der Spielzeit davor bremste ihn eine Fersenverletzung aus - Leugers fehlte drei Monate. "Er muss das erstmal sacken lassen. Man kämpft sich nach einer langen Verletzung wieder ran und wird dann wieder durch eine Verletzung zurückgeworfen", zeigte sich Meppens Sportvorstand Heiner Beckman in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" schockiert.

Seit 2016 in Meppen

Der defensive Mittelfeldspieler kam 2016 zum SV Meppen, für den er bislang in 129 Spielen zum Einsatz kam. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Auf sein Comeback nach langer Verletzungspause ruhten unter anderem die Hoffnungen des SVM, das die kommende Drittliga-Saison sportlich besser läuft als die vergangene - Meppen blieb nur wegen der Insolvenz des KFC Uerdingen in der Liga.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.07.2021 | 11:17 Uhr