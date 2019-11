Stand: 14.11.2019 17:16 Uhr

Kenan Kocak neuer Trainer von Hannover 96

Kenan Kocak heißt der neue Trainer und damit Nachfolger von Mirko Slomka beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Das teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit. Der 38-Jährige erhält bei 96 einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Wunschtrainer Frei erteilte Absage

Kocak trainierte bis Oktober 2018 den SV Sandhausen und war schon im Sommer ein Kandidat beim Bundesliga-Absteiger. Damals hatte sich die Führung um Hauptgesellschafter Martin Kind aber für Slomka entschieden. Dieser musste allerdings vor knapp zwei Wochen seinen Posten räumen. Wunschkandidat als Nachfolger war der Schweizer Alexander Frei, der 96 aber vor knapp einer Woche eine Absage erteilte.

Schwere Aufgabe für Slomka-Nachfolger

Auf Slomka-Nachfolger Kocak wartet eine schwere Aufgabe. Der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger belegt derzeit nur Platz 15 und hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Die Angst vor dem Absturz in die Dritte Liga ist in Hannover spätestens seit dem ernüchternden 0:4 in Heidenheim am vergangenen Sonntag allgegenwärtig.

