Keine Hilfe für den HSV: Holstein Kiel verliert in Heidenheim

Stand: 23.04.2023 15:22 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag dem Hamburger SV keine Hilfe aus dem Norden liefern können. Die "Störche" unterlagen beim 1. FC Heidenheim mit 0:3 (0:1). Das Team von der Ostalb zog in der Tabelle wieder am HSV vorbei.