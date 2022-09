Kein Ausweg aus dem Mittelmaß: St. Pauli verliert auch in Regensburg Stand: 18.09.2022 15:24 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Sonntag eine weitere enttäuschende Vorstellung geboten. Beim zuvor sechsmal sieglosen SSV Jahn Regensburg verloren die Braun-Weißen mit 0:2 (0:2). Die Hamburger sind nun seit fünf Partien ohne Dreier und nur noch Tabellenzwölfter.

von Christian Görtzen

Wie schnell es im Fußball durch eine Szene um den Elan einer Mannschaft geschehen sein kann, zeigte sich am neunten Spieltag im Jahnstadion eindrucksvoll. St. Pauli begann schwungvoll und hätte nach nur drei Minuten beinahe die Führung erzielt. Leart Paqaradas Freistoß landete am Pfosten, den zurückspringenden Ball beförderte Johannes Eggestein zwar Richtung Regensburger Tor, doch Christian Viet schlug die Kugel noch in höchster Not weg.

Elfmeter nach Videobeweis bringt St. Pauli in Rückstand

Wenig später auf der anderen Seite dann jene Szene, die dazu führte, dass das Spiel der Braun-Weißen an Energie verlor. Der gebürtige Buxtehuder Viet war in den Strafraum der Norddeutschen eingedrungen und kam dann in einem Zweikampf mit Betim Fazliji zu Fall.

Es sah eigentlich eher danach aus, als habe der Regensburger bei seinem Gegenspieler "eingefädelt". Doch für Videoschiedsrichter Felix Zwayer war dieser Vorfall Grund genug, sich beim Unparteiischen Nicolas Winter zu melden. Der wiederum sah sich die Szene auf dem Bildschirm an und entschied auf Strafstoß. Andreas Albers verwandelte zur Führung (8.).

Danach ging plötzlich nur noch wenig bei den Hamburgern, vor allem aus dem Spielverlauf heraus. Erst durch eine Standardsituation, eine Ecke, wurden sie wieder gefährlich. Johannes Eggestein vergab die Gelegenheit (23.). Dann endlich eine Möglichkeit aus dem Spiel heraus: Nach einer Unstimmigkeit in der Jahn-Deckung schoss Etienne Amenyido aus spitzem Winkel drüber (31.).

Besser machten es die Regensburger, die in ihren sechs Spielen zuvor torlos geblieben waren. Nach Flanke von Viet erzielte Kapitän Albers per Kopfball sein zweites Tor (43.). Mit dem Resultat ging es auch in die Pause.

St. Pauli nach der Pause ohne echte Torchance

Nach dem Wiederanpfiff war der Wille bei den Gästen zwar sichtbar, gute Ideen dagegen aber ganz und gar nicht. Heraus kam dabei: viel Ballbesitz, null Torgefahr. Und so verrannen die Minuten. Letztlich brachte die Mannschaft von Trainer Timo Schultz in der gesamten zweiten Hälfte nicht eine echte Chance zustande.

Es war ein Auftritt, der nur den Schluss zulässt, dass es für die Braun-Weißen mit ihren zehn bisher eingesammelten Punkten nach der Punktspielpause in der Zweiten Liga in der Tabelle nach oben keinen Ausweg aus dem Mittelmaß geben dürfte. Fortan geht es um den Klassenerhalt.

9.Spieltag, 18.09.2022 13:30 Uhr J. Regensburg 2 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 Albers (8., Foulelfmeter) 2 :0 Albers (41.)

J. Regensburg: Stojanovic - Viet (90. Yildirim), Kennedy, J. Elvedi, Faber - Thalhammer, Idrizi (70. Caliskaner) - Shipnoski (90. Nachreiner), Albers, Mees (59. Makridis) - Owusu (70. Vizinger)

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Fazliji (46. Metcalfe), Medic - Saliakas (73. Zander), Irvine, Paqarada (62. Ritzka) - Daschner (79. Dzwigala), Hartel - Amenyido, J. Eggestein (46. Matanovic)

Zuschauer: 12124



