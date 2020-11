Kein Amateurfußball in Hamburg mehr bis Mitte Januar Stand: 16.11.2020 17:25 Uhr Hamburgs Amateurfußballer gehen in eine lange Winterpause. Die ohnehin bereits seit drei Wochen wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison bleibt bis mindestens Mitte Januar ausgesetzt.

Das teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Montagabend mit. "Nach den Erkenntnissen aus der Runde der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und der immer noch sehr hohen Inzidenzzahlen der Pandemie ist im Dezember nicht mit Lockerungen im Bereich des Freizeitsportes zu rechnen. Daher hat das HFV-Präsidium beschlossen, dass der Pflichtspielbetrieb bis einschließlich 10. Januar 2021 ausgesetzt wird", hieß es in einer Pressemitteilung. Trainingsbetrieb und Freundschaftsspiele seien möglicherweise bereits wieder früher möglich, sollte es vorher Lockerungen geben.

Zudem kündigte der Verband an, in diesem Winter keine Hallenturniere von Vereinen "zum Beispiel mit der Stellung von Schiedsrichtern zu unterstützen".

Saison erst einige Wochen alt

Die Amateurfußball-Serie in Hamburg hatte erst Mitte September begonnen. Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung waren in einigen Ligen gerade einmal vier Spieltage absolviert. Über die Modalitäten der Saisonfortsetzung will der HFV in den kommenden Wochen mit den Vereinsvertretern sprechen. "Wir befinden uns in einer momentan schwierigen Lage. Um die Planungssicherheit für unsere Vereine zu gewährleiten, gibt es zur Zeit keine andere Alternative. Dieses bedauern wir insbesondere für den Kinder- und Jugendsport. Wir wollen das weitere Vorgehen in digitalen Konferenzen mit den angeschlossenen Vereinen des HFV eng und zeitnah abstimmen", erklärte HFV-Präsident Dirk Fischer.

