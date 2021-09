Holstein Kiel mit Selbstvertrauen ins Duell mit Hansa Rostock Stand: 30.09.2021 18:17 Uhr Holstein Kiel und Hansa Rostock wandeln in der Zweitliga-Tabelle am Rande zur Abstiegszone. Am Sonnabend kommt es bei der KSV zum Nordduell der Fußball-Teams. Wer geht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause?

Drei Punkte hat er schon. Sollte Dirk Bremser mit seinen Kielern auch die Partie am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Aufsteiger Hansa Rostock gewinnen, käme es zur kuriosen Situation, dass der 55 Jahre alte Interimstrainer mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten zurück ins zweite Glied träte. Dass es bei Holstein zu diesem Schritt kommen wird, ist ausgemachte Sache.

Bremser ist nicht im Besitz der nötigen Fußballlehrer-Lizenz, zudem befindet sich Sportchef Uwe Stöver längst in Verhandlungen mit möglichen Nachfolge-Kandidaten für den zurückgetretenen Ole Werner. Unter anderem gehandelt wird Daniel Thioune, der ehemalige Cheftrainer beim VfL Osnabrück und dem HSV.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Bremser wollte sich am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem neunten Spieltag nicht an möglichen Spekulationen beteiligen. Er stellte schnell unter Beweis, dass seine volle Konzentration dem Duell mit dem FCH gilt. Der Gegner sei "nicht unberechenbar, aber unangenehm", betonte der frühere Bundesliga-Profi. Im Kieler Tor wird wieder Thomas Dähne den rotgesperrten Ioannis Gelios vertreten. Er habe beim Sieg in Paderborn "genau das auf den Platz gebracht, was ich von ihm erwarte", lobt der Interimscoach. Ausfallen wird weiterhin Lewis Holtby (muskuläre Probleme).

Der Erfolg in Paderborn habe seinem Team in jedem Fall viel Selbstvertrauen gegeben. "Wir wollen die positive Ausstrahlung wieder auf den Platz bekommen", sagte Bremser vor dem Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn.

Mecklenburger müssen ohne Scherff auskommen

Für den Gegner aus Rostock begann die Vorbereitung auf das Nordduell überaus unerfreulich. Bei einer MRT-Untersuchung wurde bei Verteidiger Lukas Scherff Anfang der Woche ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie festgestellt. "Es tut uns unheimlich leid für ihn", sagte Trainer Jens Härtel. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler ist bereits erfolgreich operiert worden, er hatte bereits 2019 einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. In Kiel wird die Kogge mit Sicherheit auch für Scherff spielen.

Weitere Informationen Hansa Rostock scheitert an Schalkes Torjäger-Phänomen Terodde Der Ausnahmestürmer erzielte beide Tore beim 2:0-Sieg der Schalker bei Hansa und schnuppert am Zweitliga-Rekord von 96-Legende Dieter Schatzschneider. mehr

Bei Hansa ist Mamba ein Startelf-Kandidat

Ein Spieler der Hansa-Startelf könnte Angreifer Streli Mamba sein. Der 27-Jährige hat seine Erkrankung auskuriert, die seinen Einsatz im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (0:2) verhindert hatte. Ganz zufrieden ist Härtel mit dem flinken Stürmer, der vor der Saison vom kasachischen Erstligisten Qairat Almaty ausgeliehen wurde, aber noch nicht wieder. "Etwas Intensität hat im Training noch gefehlt", merkte der 52-Jährige an.

"Es ist genug Lehrgeld gezahlt"

Trotz der Niederlagen gegen Schalke und zuvor beim 1. FC Nürnberg (0:1) gehen die Rostocker mit Zuversicht in das Duell beim Tabellennachbarn. "Dass die Einstellung stimmt, sieht man Woche für Woche. Es ist genug Lehrgeld gezahlt. Wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen", versicherte Innenverteidiger Thomas Meißner. Härtel erklärte: "Kiel ist nicht unverwundbar. Wir wollen diszipliniert bleiben, unangenehm sein und die Situationen, die wir kriegen werden, nutzen."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Benger - Mühling, Bartels - Porath, Reese - Arp

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Meier - Behrens, Fröde - Omladic, Bahn, Mamba - Verhoek

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 02.10.2021 | 13:30 Uhr