Heimsieg mit Kuriosum: Holstein Kiel schlägt Bochum von Ines Bellinger, NDR.de

Im ersten Spiel nach der Beförderung von Ole Werner vom Interims- zum Cheftrainer hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel endlich wieder einen Heimsieg eingefahren. Die "Störche" besiegten am Freitagabend den VfL Bochum mit 2:1 (1:1) und sprangen mit dem ersten Heim-Dreier seit Mitte August vom 14. auf den sechsten Platz in der Tabelle. Nach dem überraschenden Auswärtssieg beim VfB Stuttgart und neun Punkten aus den letzten vier Spielen geht der Trend der Kieler damit klar nach oben. Für ein Kuriosum sorgte Kiels Ersatzspieler Michael Eberwein, der einen Elfmeter verursachte, obwohl er gar nicht eingesetzt wurde. "Eine kuriose Szene. Der Michi wird sich bis zum Ende des Jahres sicherlich ein paar Sprüche gefallen lassen müssen", sagte Werner dem NDR. "Umso wichtiger war, wie wir darauf reagiert haben."

Kiels Cheftrainer Werner erlebt "turbulentes Spiel" NDR Info - 25.10.2019 21:03 Uhr Autor/in: Kast, Ina Beim 2:1 gegen Bochum sah Holstein Kiels beförderter Cheftrainer Ole Werner einen kuriosen Elfmeter. Der Heimsieg gebe Sicherheit, aber die "Störche" müssten nachlegen, sagte er im Interview mit Ina Kast.







Wieder ist Lee zur Stelle

Die Kieler zeigten sich als gute Gastgeber und spielten vor dem Anpfiff im Stadion die Vereinshymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer für die VfL-Fans. Das war es dann zunächst einmal mit Nettigkeiten.

11.Spieltag, 25.10.2019 18:30 Uhr Holstein Kiel 2 VfL Bochum 1 Tore: 1 :0 J. Lee (9.) 1: 1 Ganvoula (38., Elfmeter) 2 :1 Serra (52.)

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Schmidt, van den Bergh - Meffert, Mühling, J. Lee, S. Özcan (89. Thesker) - M. Baku (59. Iyoha), Serra (90.+2 Lauberbach)

VfL Bochum: M. Riemann - Celozzi, Decarli, Lorenz, Danilo Soares - Losilla, Eisfeld (78. Lee), Weilandt (67. Zoller), S. Maier (61. Wintzheimer), D. Blum - Ganvoula

Zuschauer: 12359



Gut acht Minuten dauerte es bis zur Führung für die "Störche". Johannes van den Bergh, der auf der linken Seite mächtig Dampf machte, flankte weit in den Strafraum, wo Alexander Mühling am langen Pfosten stand und direkt abzog. VfL-Torhüter Manuel Riemann konnte den Ball nur abklatschen lassen - direkt vor die Füße von Lee, der keine Mühe hatte abzustauben. Es war bereits das sechste Saisontor für den Südkoreaner. Vom Videoassistenten wurde noch eine etwaige Abseitsstellung überprüft, aber nicht Lee, sondern Makana Baku hatte beim Schuss von Mühling im Abseits gestanden. Die Kieler waren präsenter, weil wacher und hatten durch Mühling (21.) und Baku (24.) weitere gute Möglichkeiten. Doch dann trat Michael Eberwein auf den Plan - mit einem ungewollten Geschenk an die Gäste.

Wechselspieler verursacht kuriosen Elfmeter

Regelecke: Eingreifen von Auswechselspielern In den Regeln 2019/20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heißt es unter Punkt 3.7: "Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt."

Als Silvere Ganvoula den ersten ernst zu nehmenden Torschuss der Bochumer abgab und das Ziel um etwa anderthalb Meter verfehlte, stoppte der außerhalb des Spielfeldes stehende Kieler Wechselspieler den Ball mit der Sohle und - wie der Videobeweis kurz darauf zeigte - auf der Grundlinie. Keiner der Beteiligten hatte diesen Regelverstoß zunächst wahrgenommen, und so reagierten Freund und Feind überrascht, als Schiedsrichter Timo Gerach ins Ohr geflüstert wurde, sich die Szene noch einmal anzusehen. Der Referee entschied danach wegen des Eingreifens des Auswechselspielers in die Partie auf Gelb für Eberwein und Strafstoß für Bochum. Ganvoula verwandelte sicher (38.). Kiel hätte dennoch mit einer Führung in die Pause gehen können. Doch mit einem von Danilo Soares an Salih Özcan wegen zu hohen Beins verursachten Elfmeter scheiterte Janni Serra an Riemann (45.+2). Der frühere Osnabrücker Keeper ist als "Elfmetertöter" bekannt: Er parierte in der Zweiten Liga bereits zwölf Strafstöße.

Serra bügelt seinen Fauxpas aus

Mit Wut im Bauch kamen die Kieler aus der Kabine, allen voran Serra. Er brannte darauf, seinen Patzer vom Punkt auszumerzen - und er schaffte es. Nach einem Angriff über die linke Seite legte ihm Özcan einen Ball mit dem Kopf in den Lauf, und Özcan jagte aus spitzem Winkel einen satten Flachschuss ins lange Eck (52.). Kiel konnte sich keineswegs sicher sein, die Führung über die Zeit zu bringen, denn nach einer guten Stunde wachten die Bochumer auf. Ganvoula hatte das 2:2 auf dem Fuß, doch Holstein-Keeper Ioannis Gelios machte das kurze Eck dicht und wehrte den Schuss mit dem Fuß ab (68.). Bei einem Konter auf der Gegenseite vergab der eingewechselte Emmanuel Iyoha zwei Minuten später das 3:1. Kiel war danach vor allem auf die Sicherung des Heimsiegs bedacht. Unglücksrabe Eberwein kam dabei nicht mehr zum Zug.

Weiter geht es für Kiel und den neuen Cheftrainer am Mittwoch im DFB-Pokal mit einem Auswärtsspiel beim West-Regionalligisten SC Verl (18.30 Uhr).

