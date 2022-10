Hansa Rostock: Härtel wirft drei Profis aus dem Kader Stand: 26.10.2022 18:12 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat drei Spieler aus dem Profikader gestrichen. Trainer Jens Härtel setzt nicht mehr auf Stürmer Ridge Munsy, Verteidiger Thomas Meißner sowie Offensivtalent Theo Martens, das sich allerdings rehabilitieren kann.

Die Mecklenburger ziehen im Hinrunden-Endspurt die Zügel an. Drei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) teilte Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen mit, dass Härtel nur noch Spieler in der Kabine haben möchte, auf die er sich zu 100 Prozent verlassen könne.

Dies sei bei Munsy und Meißner nicht der Fall. Daher sei dem Duo mitgeteilt worden, dass es bis zum Ende der Hinrunde in der zweiten Mannschaft mittrainieren oder sofort den Urlaub antreten könne. Meißner hatte nach zwei Kurzeinsätzen in dieser Saison beim 0:2 gegen Kaiserslautern sein Startelf-Debüt gegeben, Munsy (fünf Einsätze) war zwölf Minuten vor dem Ende eingewechselt worden.

Martens flog aus disziplinarischen Gründen

Nachwuchsmann Martens, bislang noch ohne Zweitliga-Minuten, wird indes aus disziplinarischen Gründen erst einmal zurück in die Oberliga-Mannschaft geschickt: "Es gab in den letzten Wochen ein paar Vorfälle, die mir nicht gefallen haben, Theo hat jetzt Zeit, sich in der 'Zweiten' mit Leistungen für die Profis zu empfehlen", sagte Pieckenhagen über den 19-Jährigen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga