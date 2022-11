Hansa Rostock: Glöckner folgt auf Härtel - PK um 16.30 Uhr live Stand: 07.11.2022 14:32 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Chefcoach Jens Härtel schnell fündig geworden. Patrick Glöckner beerbt den 53-Jährigen auf dem Trainerstuhl der Mecklenburger.

Um 16.30 Uhr wird Sportvorstand Martin Pieckenhagen zur überraschenden Beurlaubung Härtels und der Verpflichtung von Glöckner Stellung nehmen. Die Pressekonferenz gibt es hier im Video-Livestream.

Der 45 Jahre alte Glöckner leitete bereits am Montagmittag das Training bei den Mecklenburgern, die am Mittwoch den 1. FC Nürnberg empfangen. Am Samstagabend steht dann noch das letzte Auswärtsspiel vor der Winterpause in Braunschweig an.

Zu Patrick Glöckners bisherigen Stationen als Chef-Trainer gehörte der damals noch in der Regionalliga spielende FC Viktoria Köln. In der Dritten Liga coachte der gebürtige Bonner den Chemnitzer FC und zuletzt den SV Waldhof Mannheim, wo er bis zum Sommer 2022 an der Seitenlinie stand. Mit den Mannheimern holte er in 88 Spielen durchschnittlich 1,68 Punkte pro Spiel und verpasste am Ende knapp den Aufstieg (Platz 5).

Das Trainerteam der Rostocker wurde zudem um den 33 Jahre alten Nicolas Masetzky erweitert, mit dem Glöckner bereits in Mannheim zusammenarbeitete. Auch er erhält einen Vertrag bis Saisonende, der sich bei Klassenerhalt verlängert.

Härtel war am Sonntag zwei Tage nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen entlassen worden. Man sei an einem Punkt angekommen, "an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist", sagte Manager Martin Pieckenhagen. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte Pieckenhagen sich noch deutlich hinter Härtel gestellt - Hansa gewann anschließend 3:0 in Regensburg.

