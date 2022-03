Hannover 96 kassiert herbe Heimpleite gegen Nürnberg Stand: 13.03.2022 15:20 Uhr Im Monat März geht für den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 bislang nichts. Die Niedersachsen kassierten am Sonntag zu Hause durch ein 0:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel.

von Christian Görtzen

Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski auch schon im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig und in der Liga beim SV Sandhausen das Nachsehen gehabt. Durch die Heimpleite gegen Nürnberg am 26. Spieltag sind es nun nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

96 gerät durch Konter in Rückstand

Dabrowski hatte im Vergleich zum enttäuschenden 1:3 in Sandhausen fünf personelle Änderungen an seiner Startelf vorgenommen, unter anderem fehlte Sebastian Kerk aufgrund eines Magen-Darm-Infektes.

Direkt nach dem Anpfiff war das Tempo hoch, die Präzision aber gering. Und so ereignete sich vor den Toren bis auf zwei, drei Halbchancen wenig. Das änderte sich in der 26. Minute - durch einen Konter der Franken. Lukas Schleimer trieb den Ball nach vorne, spielte eigentlich etwas ungenau ab, erhielt von Fabian Nürnberger die Kugel aber zurück und überwand 96-Keeper Ron-Robert Zieler zum 1:0. Es war Schleimers erstes Zweitligator.

Kurz vor der Pause hätte er fast sein zweites nachgelegt, doch sein Kopfball landete an der Latte (40.). Hannover tat sich schwer gegen den Club. Die Niedersachsen wurden nur einmal - in der 36. Minute durch Lukas Hinterseer und Cedric Teuchert - im Ansatz gefährlich. Das 0:1 zur Pause war somit verdient.

Hannover enttäuscht in Hälfte zwei

Nach Wiederanpfiff trug sich auf dem Rasen so einiges zu - nur nichts Spannendes. Hannover war der Wille keinesfalls abzusprechen. Doch spätestens am gegnerischen Strafraum fiel den "Roten" nichts mehr ein. Torgefahr? Nahezu nicht gegeben! Es hätte nicht viel gefehlt, und in der 73. Minute wäre schon alle Hoffnung dahin gewesen. Nürnbergs Tom Krauß vergab die große Chance zum 2:0 für den FCN.

Er machte es aber bald darauf viel besser. Nach einem Fehlpass von Hannovers Julian Börner, der auch schon beim ersten Gegentor nicht gut ausgesehen hatte, knallte Krauß den Ball zum 2:0 für die Franken ins Tor (83.). Die Partie war damit entschieden. Aber es kam noch schlimmer für 96: Erik Schuranow erhöhte noch auf 3:0 (87.). Dem Schlusspfiff folgten viele Pfiffe von den Rängen.

26.Spieltag, 13.03.2022 13:30 Uhr Hannover 96 0 1.FC Nürnberg 3 Tore: 0: 1 Schleimer (26.) 0: 2 Krauß (83.) 0: 3 Shuranov (87.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Mar. Franke, Börner, Hult (46. Ochs) - Diemers (84. Ondoua), Kaiser - Teuchert, Stolze (65. Ennali), Maina - Hinterseer (65. Weydandt)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Fischer (69. Castrop), C. Schindler, Sörensen, Handwerker - Krauß, Nürnberger - Duman (90. Geis), Möller Daehli (90. F. Hübner), Schleimer (81. Dovedan) - Köpke (81. Shuranov)

Zuschauer: 14300



