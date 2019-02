Stand: 09.02.2019 10:38 Uhr

Hannover 96 - Nürnberg: Das Super-Krisenduell

Es geht heute fast schon um die letzte Chance im Bundesliga-Abstiegskampf: Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) ist das Duell der beiden schlechtesten Teams der Liga. Im zweiten Spiel unter Trainer Thomas Doll ist für die Niedersachsen ein Sieg im eigenen Stadion Pflicht, doch die Liste der Probleme ist lang.

Wer soll die Tore schießen? Wer kann überhaupt spielen? Ist die Mannschaft körperlich und mental eigentlich fit genug für den Abstiegskampf? Hannovers Trainer Thomas Doll kann sich über mangelnde Herausforderungen bei seinem neuen Club wahrlich nicht beklagen. Von der erhofften "Aufbruchstimmung", die Doll bei 96 erzeugen wollte, ist bislang überhaupt nichts zu spüren. Vielmehr herrschte nach dessen Debüt und der 0:3-Niederlage gegen Leipzig eine fast schon fatalistische Atmosphäre beim Tabellen-Schlusslicht.

Doll versucht, die eigene Mannschaft stark zu reden

Doll trug seinen Teil dazu bei, als er nach der Pleite gegen die Sachsen die Eignung der eigenen Mannschaft öffentlich anzweifelte. Am Donnerstag war der Coach jedoch intensiv bemüht, seine Spieler in gewohnter Doll-Manier stark zu reden: "Zum Glück habe ich Jungs im Team, die gemerkt haben, dass wir das Tempo anziehen müssen. Ich sehr zufrieden mit der Trainingswoche", so der 52-Jährige: "Angst habe ich überhaupt nicht gespürt. Jeder freut sich auf das Spiel."

Die zehn schlechtesten Bundesliga-Absteiger























Im Angriff kaum noch Alternativen

Das "Abstiegsendspiel" in Hannover NDR Info - Sport aktuell - 08.02.2019 07:25 Uhr Autor/in: Tabea Kunze Der Letzte gegen den Vorletzten - die beiden Krisenclubs Hannover 96 und 1. FC Nürnberg treffen aufeinander. Die Trainer gehen optimistisch ins "Endspiel" ihrer Mannschaften.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Doch die personellen Sorgen sind während der Woche noch größer geworden: In Noah Joel Sarenren Bazee verletzte sich bereits der vierte Offensivspieler schwer. Bobby Wood, Jonathas und Hendrik Weydandt heißen die verbleibenden Stürmer - ein Trio, das in der Bundesliga nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet. Trotzdem muss 96 die Serie von fünf Heimspielen ohne eigenen Treffer beenden, um nicht noch weiter zurückzufallen. Obwohl wahrscheinlich nur gut 35.000 Zuschauer ins Stadion kommen werden, sollen die Fans "ein wichtiger Faktor" sein, betonte Doll: "Wenn sie merken, dass da eine Einheit auf dem Platz steht, dann wird das auch bei ihnen Kräfte freisetzen."

Nürnberg mit ganz schwacher Leistung beim HSV

Was könnte in der Partie mit "Endspielcharakter" (Doll) sonst noch für Hannover sprechen? Dass Gegner Nürnberg vielleicht in noch schlechterer Verfassung ist. Der Auftritt bei der 0:1-Pokalniederlage beim HSV war derart enttäuschend, dass die FCN-Profis sich anschließend regelrecht geschockt zeigten. "Mit dieser Leistung gibt es in Hannover ein böses Erwachen", sagte Keeper Christian Mathenia. 96 gegen Nürnberg: Selten hat eine Partie den Titel "Krisenduell" derart gerechtfertigt wie die Begegnung am Sonnabend.

Mögliche Aufstellung Hannover 96





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 09.02.2019 | 15:00 Uhr