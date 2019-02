Stand: 28.02.2019 13:34 Uhr

Hannover 96: Auch Ostrzolek schwer verletzt

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat den nächsten Verletzten zu beklagen. Wie der Tabellenvorletzte am Donnerstagmittag mitteilte, wurde Matthias Ostrzolek bei einem Zusammenprall im Training unglücklich getroffen. Anschließend wurde der Außenverteidiger zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. "Er hat nach einer ersten Diagnose wohl mehrere Rippenbrüche erlitten", sagte Manager Horst Heldt.

Zusammenprall mit Torwart Esser

Torwart Michael Esser war dem 28-Jährigen im Training in die Seite gesprungen. Dabei hatte Ostrzolek das Knie des Torwarts in die Rippen bekommen. Trainer Thomas Doll unterbrach daraufhin die Einheit. "Das war schon ein Schockmoment", sagte der Coach. Die herbeigerufenen Rettungskräfte behandelten den 96-Profi auf dem Platz, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die abstiegsbedrohten Niedersachsen haben bereits große Personalsorgen und treten am Sonntag (15.30 Uhr) zum Kellerduell beim VfB Stuttgart an. "Die Mannschaft wird sich für 'Matze' zerreißen", kündigte Doll an.

