Stand: 19.05.2020 09:39 Uhr

Hamburger Amateurfußball: Vereine für Saison-Abbruch

Im Hamburger Amateurfußball wird die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison aller Voraussicht nach nicht fortgeführt. Das Präsidium des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) will am 22. Juni auf einem außerordentlichen Verbandstag den Abbruch des Spielbetriebs vorschlagen. Wie der HFV mitteilte, hatten sich zuvor die Vereine in einer Umfrage mit großer Mehrheit (84 Prozent) dafür ausgesprochen.

Abstieg "nach Wunsch" möglich

Die Saison soll per Quotienten-Regelung gewertet werden - mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger. Allerdings soll es einen Abstieg "nach Wunsch" geben. Mannschaften, die zum Stand des Saisonabbruchs auf einem Abstiegsplatz stehen, können sich auf eigenen Wunsch in die nächstniedrigere Spielklasse melden.



Die Pokal-Wettbewerbe der Herren, Frauen und A-Junioren sollen möglichst zu Ende gespielt werden, sobald das ohne gesundheitliche Gefährdung möglich ist.

Dieses Thema im Programm: Sportplatz | 19.05.2020 | 18:00 Uhr