HSV verliert Verfolgerduell beim 1. FC Nürnberg Stand: 05.03.2022 22:25 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Norddeutschen unterlagen am Samstagabend beim 1. FC Nürnberg mit 1:2 (1:1) und mussten den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

von Christian Görtzen

Noch dazu ist der Rückstand auf Darmstadt 98 und FC St. Pauli auf sechs Punkte angewachsen. Beide Teams hatten zuvor ihre Partien am 25. Spieltag gewonnen, der Stadtrivale siegte zu Hause gegen den Karlsruher SC. Das Team von HSV-Trainer Tim Walter ist mit seinen 41 Punkten nur noch Tabellenfünfter.

Gemeinsamer Protest gegen Krieg in der Ukraine

Für die Hamburger bildete die Partie in Nürnberg den Abschluss einer englischen Woche, die es in emotionaler Hinsicht in sich hatte. Der bitteren Niederlage im Zweitliga-Nordderby gegen Werder Bremen folgte am Mittwoch das überschwänglich gefeierte Happy End im DFB-Pokal-Krimi gegen den Karlsruher SC. Es war in jenem Wettbewerb der dritte Erfolg im Elfmeterschießen, in der zweiten Runde hatte sich der HSV auf diese Weise auch beim FCN durchgesetzt.

Das war Ende Oktober. Vier Monate später hat sich die geopolitische Situation aufgrund des Angriffes Russlands auf die Ukraine erheblich verändert. Aus Protest gegen den von Wladimir Putin begonnenen Krieg liefen die Spieler beider Mannschaften in Gelb und Blau, den Nationalfarben der Ukraine, ins Max-Morlock-Stadion ein. Sie präsentierten ein großes Banner: "Gemeinsam für den Frieden. Stoppt den Krieg!"

Nürnberg legt vor, HSV zieht schnell nach

Direkt nach dem Anpfiff entwickelte sich ein hochinteressantes Spiel. Nachdem Nürnbergs Pascal Köpke die erste sehr gute Möglichkeit noch vergeben hatte (11.), machte es der Sohn von Ex-Nationaltorwart Andreas Köpke zum Leidwesen der Gäste vier Minuten später besser. Aus kurzer Distanz drückte er die Kugel zum 1:0 für die Franken über die Torlinie.

Die Antwort der Norddeutschen, die schon durch Giorgi Chakvetadze eine Top-Chance gehabt hatten (12.), ließ aber nicht lange auf sich warten: Nach schönem Rückpass von Bakery Jatta traf Ludovit Reis aus neun Metern zum 1:1 (25.). In der Folgezeit der ersten Hälfte war der HSV zwar die bestimmende Mannschaft, doch Chancen resultierten aus dieser Überlegenheit nicht. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Handwerker raubt Hamburg den Punkt

Nach Wiederanpfiff wandelte sich das Bild: Nürnberg drängte jetzt stark. Erst gegen Mitte des zweiten Durchganges war es wieder eine ausgeglichene Partie, die aber bei Weitem nicht mehr so viel Unterhaltung bot wie im ersten Abschnitt. Torchancen gab es kaum noch. Erst in der Schlussphase änderte sich das. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau schoss in der 84. Minute über das Tor.

Statt 2:1 hieß es aus Sicht der Hamburger kurz darauf 1:2. Tim Handwerker zog aus 20 Metern einfach mal ab und überraschte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes damit. Der Pokalheld vom Mittwoch gab bei dem Schuss keine allzu gute Figur ab. Hamburg versuchte noch einmal alles, doch ohne Erfolg.

25.Spieltag, 05.03.2022 20:30 Uhr 1.FC Nürnberg 2 Hamburger SV 1 Tore: 1 :0 Köpke (15.) 1: 1 Reis (25.) 2 :1 Handwerker (88.)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Fischer, C. Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger (85. Krauß) - Duman, Möller Daehli (90.+1 Suver), Schleimer (90.+1 Geis) - Köpke (85. Dovedan)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman (90.+1 M. Kaufmann), Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert (90.+1 Suhonen) - Reis, Kittel (82. D. Kinsombi) - Jatta (82. Wintzheimer), Glatzel, Tschakqetadse

Zuschauer: 25000



