HSV oder Wolfsburg: Wer steigt heute ab?

Showdown am letzten Bundesliga-Spieltag. Ein Nordclub steigt heute (ab 15.30 Uhr im Livecenter) direkt ab. Der HSV muss gegen Mönchengladbach gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf das Erreichen der Relegation zu haben, und darauf hoffen, dass Wolfsburg gegen Köln verliert. Die "Wölfe" wiederum könnten sich mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des SC Freiburg gegen Augsburg noch direkt retten. Was spricht für den VfL? Was für den HSV? Die NDR Vereinsreporter mit einer Einschätzung.

Kristoffer Klein: Wolfsburgs Trumpf ist die gute Ausgangslage

Der VfL Wolfsburg rettet sich, weil er die bessere Ausgangslage hat. Denn ansonsten spricht wenig für die Elf von Trainer Bruno Labbadia. Es ist unwahrscheinlich, dass der Knoten plötzlich platzt, der VfL auf einmal mutig spielt, alles so viel besser macht als in den meisten Saisonspielen zuvor und Köln aus dem Stadion schießt. Es wird eher ein Nervenspiel, in dem der VfL am Ende davon profitieren dürfte, dass der abgestiegene FC - trotz aller Bekundungen - dann eben doch nur 99 Prozent aus sich herausholt. Die Wolfsburger werden sich den einen benötigten Punkt holen, um zumindest den direkten Abstieg zu vermeiden.

Martin Seidemann: HSV versprüht wieder Frische und Zuversicht

Nüchtern betrachtet spricht nicht viel dafür, dass der HSV sich rettet. Der einzige Vorteil der Hamburger ist, dass sie das Spiel als Chance betrachten. Nicht als potenzielle Katastrophe, wie sie es in Wolfsburg tun. Trainer Christian Titz hat dem Club, dem faltigen Dino, ein Facelifting verpasst. Der Verein versprüht einen Hauch von Frische. Die ligaunabhängige Vertragsverlängerung mit Titz ist da nur folgerichtig. Die Fans haben die Abstiegsangst, die Wut und Resignation schon hinter sich und damit - wenn man so will - den Abstieg. Der kleine Funken Hoffnung ist mehr, als viele für möglich gehalten haben. Und das ist die große kleine Chance des HSV.

