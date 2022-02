HSV mit klarem Ziel: SV Sandhausen den Schrecken nehmen Stand: 17.02.2022 18:13 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV steuert auf Aufstiegskurs. Nun allerdings wartet eine gefährliche Klippe auf die Norddeutschen: Am Sonnabend geht es zum Angstgegner SV Sandhausen.

Eines galt es dann noch klarzustellen - gerade vor dieser Partie, angesichts dieses Widersachers. "Wir treten immer mit breiter Brust auf. Wir haben in der Vergangenheit gesagt, dass es uns egal ist, gegen wen wir spielen und wo der Gegner in der Tabelle steht. Das trifft auf das nächste Spiel zu, aber auch auf für die Spiele, die im letzten Saisondrittel folgen", erklärte HSV-Trainer Tim Walter vor dem Gastspiel in Sandhausen am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Es hatte durchaus seine Berechtigung, dass der 46 Jahre alte Fußballlehrer dies noch einmal explizit hervorhob. Immerhin könnte man bei der anstehenden Aufgabe für den HSV leicht denken: Sandhausen, da war doch was...

Wohl wahr. Schon der Name des Vereins aus der Kurpfalz dürfte bei vielen HSV-Fans für blankes Entsetzen sorgen. Denn sowohl unter Dieter Hecking (2019/2020) als auch unter Daniel Thioune (2020/2021) verloren die Hamburger in der Rückrunde gegen die Sandhäuser. Unter Coach Hecking wurde am 34. Spieltag im eigenen Stadion durch ein blamables 1:5 die Chance auf den Relegationsrang verspielt. Und unter Thioune verloren die Norddeutschen am 29. Spieltag beim SVS mit 1:2. Am Ende landete der HSV jeweils auf dem undankbaren vierten Tabellenplatz.

HSV zuletzt in starker Verfassung

Wiederholt sich in der aktuellen Serie Geschichte? Laut Datencheck spricht einiges dafür. Andererseits stimmt beim HSV aktuell der Trend. Nach der Galavorstellung in Darmstadt (5:0) gewann der HSV auch das Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:0). Die "Rothosen" bestätigten damit ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Aktuell belegen sie Platz drei der Tabelle.

Auf das Klassement soll der Blick der Spieler indes nicht gehen, erklärte Walter. "Wir müssen uns davon frei machen, nur die Tabelle zu betrachten. Sandhausen hat zuletzt wenig Gegentore kassiert und einige Siege einfahren können. Wir nehmen jeden Gegner ernst, wissen aber auch, dass wir zuletzt gut gespielt haben."

Einsatz von HSV-Defensivspieler Heyer fraglich

In Sandhausen soll sich das fortsetzen - womöglich ohne Defensivspieler Moritz Heyer. "Er hat im ersten Training in dieser Woche einen Schlag auf das Knie bekommen. Da müssen wir schauen, wie es für das Wochenende aussieht", sagte Walter im Hinblick auf ein Rückrunden-Duell, an das sich die HSV-Fans anders als in den vergangenen beiden Jahren im Nachgang gerne erinnern sollen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull, Bachmann - Ajdini, Berko - Testroet

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

