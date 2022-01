HSV: Testspiel-Pleite, Chakvetadze-Debüt und zwei Verletzte Stand: 28.01.2022 14:13 Uhr Ein gebrauchter Tag für den HSV: Der Fußball-Zweitligist kassierte am Freitag eine 1:5-Niederlage im Testspiel gegen den FC Midtjylland. Schwerer könnten allerdings die möglichen Ausfälle von Manuel Wintzheimer und Jan Gyamerah wiegen.

Sowohl Stürmer Wintzheimer (Knie) als auch Verteidiger Gyamerah (Adduktoren) zogen sich beim Vergleich mit dem dänischen Erstliga-Spitzenreiter Blessuren zu und mussten ausgewechselt werden. Über die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine näheren Informationen.

Nach der Länderspielpause geht es für den HSV am 6. Februar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Spitzenspiel beim Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 weiter.

HSV-Trainer Walter: "Unterm Strich ein gebrauchter Tag"

Die 1:5-Pleite - Bakery Jatta traf für die Hamburger - störte Trainer Tim Walter dann auch weniger. "Wir haben es nicht schlecht gemacht, haben aber unsere Chancen nicht genutzt und den Gegner zu Toren eingeladen", sagte der 46-Jährige. "Wir wollten das Testspiel gewinnen, unterm Strich war es dann aber ein gebrauchter Tag."

Walter verzichtete auf seine Stammkräfte Daniel Heuer Fernandes, Jonas Meffert, Robert Glatzel und David Kinsombi. "Sie haben heute mal eine kleine Pause bekommen", erklärte der HSV-Trainer, "ein Testspiel ist ja schließlich auch zum Testen da."

HSV mit Neuzugang Chakvetadze

Dafür durfte in der zweiten Halbzeit der erst am Vorabend auf Leihbasis bis zum Saisonende unter Vertrag genommene georgische Nationalspieler Giorgi Chakvetadze seiner HSV-Premiere feiern. Zu dem Zeitpunkt lagen die Hanseaten auf einem Nebenplatz am Volksparkstadion allerdings schon mit 1:4 hinten. Der 22-Jährige zeigte ein paar gute Ansätze im offensiven Mittelfeld, tat sich anonsten aber schwer in dem von vielen Wechseln geprägten Testkick.

