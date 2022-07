HSV-Neuzugang Königsdörffer und Ambrosius spielen für Ghana Stand: 06.07.2022 11:29 Uhr Ransford-Yeboah Königsdörffer und Stephan Kofi Ambrosius werden künftig für die Fußball-Nationalmannschaft von Ghana auflaufen. Die HSV-Profis können sich nun Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme im Winter in Katar machen.

Wie der ghanaische Fußballverband am Mittwoch mitteilte, werden ab sofort auch Inaki Williams (Athletic Bilbao), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion) und Patric Pfeiffer (Darmstadt 98) für Ghana auflaufen. Pfeiffer stammt aus Hamburg und spielte bis zum seinem Wechsel 2019 nach Darmstadt ebenfalls für den HSV.

Königsdörffer und Ambrosius schon lange umworben

Der 20-jährige Königsdörffer und der drei Jahre ältere Ambrosius hatten bislang für die deutschen U-Nationalmannschaften gespielt, waren von Ghana aber schon länger umworben. "Die Verfügbarkeit dieser Spieler bedeutet dem ghanaischen Fußballverband viel", sagte Präsident Edwin Simeon-Okraku. Der Wechsel sei das Ergebnis umfassender Gespräche zwischen der Verbandsführung, den Spielern und deren Eltern in den vergangenen Monaten.

Weitere Informationen HSV holt Königsdörffer aus Dresden Der Zweitligist hat die Verpflichtung von Dresdens Angreifer perfekt gemacht. Verteidiger Vagnoman ist dem VfB Stuttgart noch zu teuer. mehr

EX-HSV-Profi Otto Addo coacht die "Black Stars"

Eine entscheidende Rolle dürfte dabei Otto Addo gespielt haben. Der ehemalige HSV-Profi und gebürtige Hamburger fungiert bis zur WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) als Interimstrainer der "Black Stars". Er hatte das Team schon in den Play-off-Duellen gegen Nigeria zur Endrunde geführt. In Katar trifft Ghana in der Gruppe H auf Portugal, Uruguay und Südkorea.

Ambrosius kämpft um sein Comeback

Gut möglich also, dass der HSV im kommenden Winter zwei ghanaische Nationalspieler nach Katar entsendet. Während auf Offensivmann Königsdörffer, der gerade erst von Dresden zum HSV gewechselt ist, große Hoffnungen für die kommende Zweitliga-Saison ruhen, kämpft Verteidiger Ambrosius nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr um sein Comeback.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.07.2022 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga