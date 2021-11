HSV-Finanzvorstand Wettstein hört am Saisonende auf Stand: 03.11.2021 14:55 Uhr HSV-Vorstandsmitglied Frank Wettstein wird den Club zum Saisonende verlassen. Der 48-Jährige ist seit siebeneinhalb Jahren für die Finanzen beim Fußball-Zweitligisten verantwortlich.

Wettstein werde seinen am 31. Mai 2022 auslaufenden Vertrag beim HSV nicht verlängern, teilte der Club am Mittwoch mit und bestätigte damit Medienberichte. Der 48-Jährige habe den Aufsichtsrat der HSV Fußball AG über seine Entscheidung informiert, hieß es weiter.

Wettstein: "Geeigneter Zeitpunkt gefunden"

"Ich denke, nach über sieben Jahren im Vorstand des HSV und mit dem absehbaren Ende der größten Krise in der Nachkriegszeit ist ein geeigneter Zeitpunkt gefunden, an dem beide Seiten neue Wege gehen können", sagte Wettstein. "Die Krisenbewältigung im Team mit den Kolleginnen und Kollegen hat deutlich gezeigt, dass der HSV personell und organisatorisch gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben ist."

Jansen: "Respektieren Franks Entscheidung"

"Wir haben die letzten Wochen dazu konstruktive Gespräche geführt, respektieren Franks Entscheidung und wissen um seine Verdienste für unseren Verein", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident des e.V. Marcell Jansen.

"Wir werden die kommenden Wochen und Monate nutzen, um über die zukünftige Besetzung des Vorstandes zu entscheiden." Aufsichtsratsvorsitzender Marcell Jansen

Seit dem Aus von Vorstandschef Bernd Hoffmann im Frühjahr 2020 besteht die Clubführung nur mit Wettstein und Sportvorstand Jonas Boldt nur noch aus zwei Personen. Im HSV-Aufsichtsrat gibt es schon seit einiger Zeit Diskussionen darüber, den Vorstand wieder auf drei Personen aufzustocken.

Wirtschaftlich angespannte Lage

Wettstein war in der Führungsebene des HSV in den vergangenen Jahren eine der wenigen Konstanten, allerdings nicht unumstritten. Er war mitverantwortlich für zahlreiche Verträge, unter anderem mit Milliardär Klaus Michael Kühne, die am Abstieg und lange Jahre auch am wirtschaftlichen Niedergang des HSV nichts ändern konnten. Die Bilanzen des Traditionsclubs weisen seit zehn Jahren am Stück ein Minus auf.

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 hatte Wettstein bereits im Sommer Corona-bedingt einen "zu erwartenden Umsatzeinbruch von mehr als 60 Millionen Euro" angekündigt. Die genauen Zahlen für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr hat der HSV noch nicht veröffentlicht. Zuletzt hatte Wettstein dem Verein wohl eine Corona-Überbrückungshilfe vom Bund in Höhe von zehn Millionen Euro besorgt.

